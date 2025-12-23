Archivan la denuncia de agresión sexual de Paloma Lago contra el político gallego Alfonso Villares

Publicado por C. P. S. Madrid Creado: Actualizado:

El Juzgado de Instrucción número 2 de Ferrol ha archivado la denuncia por una presunta agresión sexual contra el exconselleiro do Mar Alfonso Villares (PP), al dar por concluidas las diligencias de investigación sin acordar su procesamiento.

Así lo comunicó este lunes el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG).

Según la información facilitada por el alto tribunal gallego, la jueza instructora ha declarado concluso el sumario al considerar que no procede el procesamiento del investigado y ha elevado el caso a la Audiencia Provincial de A Coruña, que será la encargada de confirmar o revocar esta decisión.

La denuncia había motivado la dimisión de Villares como conselleiro do Mar en junio.

El exdirigente anunció su renuncia en una comparecencia celebrada en San Caetano, sede del Gobierno gallego, para poder «defenderse» en mejores condiciones.