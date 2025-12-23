Los datos lo confirman: vivir en un pueblo hace más feliz que vivir en una gran ciudad (y no es solo por la naturaleza)

Los datos muestran que vivir en municipios pequeños se asocia a mayores niveles de felicidad, seguridad y confianza vecinal frente a las grandes ciudades.Getty Images

Durante años se ha asumido que la gran ciudad ofrecía una vida mejor: más oportunidades, más servicios, más opciones. Sin embargo, los datos más recientes sobre calidad de vida y felicidad en España cuentan una historia muy distinta. El tamaño del lugar donde vivimos importa, y mucho, cuando hablamos de bienestar.

El Informe 'Así es nuestra Calidad de Vida y Felicidad Social. España, 2020-2025', elaborado por el Observatorio de Intangibles y Calidad de Vida (OICV) de la Universidad de Castilla-La Mancha, lo deja claro: las personas que viven en municipios pequeños son, de media, más felices que quienes residen en grandes ciudades.

Y no, no es solo una cuestión de paisaje o aire limpio.

Más felicidad en los municipios pequeños

El informe señala de forma explícita que «la respuesta de valoración de la felicidad social es mayor en 2025 en los municipios más pequeños que en las grandes ciudades».

Esta diferencia no responde únicamente a factores ambientales. Según el estudio, cuando se analiza el promedio de satisfacción, «el lugar idóneo para residir aún bascula hacia las zonas rurales». Es decir, incluso teniendo en cuenta variables como trabajo o servicios, el entorno rural sigue ofreciendo una ventaja clara en términos de felicidad.

La fuerza de las relaciones y la confianza vecinal

Uno de los factores clave que explica esta diferencia es la calidad de las relaciones sociales. El informe subraya que «las relaciones más fuertes se producen en los municipios rurales», un dato que se traduce en mayor confianza entre vecinos y una red social más sólida.

Vivir en un entorno donde las relaciones son más cercanas tiene un impacto directo en la tranquilidad cotidiana. La confianza vecinal, la ayuda mutua y el sentimiento de pertenencia funcionan como amortiguadores frente al estrés diario y refuerzan la sensación de bienestar.

Más seguridad y menos desgaste emocional

El estudio también destaca que la percepción de seguridad es más alta en los municipios pequeños. Los residentes en zonas rurales valoran mejor este aspecto, lo que influye directamente en su calidad de vida. Vivir con menos miedo y menos tensión cotidiana contribuye de forma decisiva a una mayor felicidad social.

A ello se suma un ritmo de vida más manejable. Tras la pandemia, el informe recoge que muchos ciudadanos prefieren «casas mucho más amplias y sitios cercanos a la naturaleza», una tendencia que se ha consolidado y que refuerza el atractivo de los pueblos frente a las grandes ciudades.

El cambio silencioso hacia una vida más feliz

El informe no idealiza la vida rural ni ignora sus retos, pero sí confirma una realidad cada vez más evidente: la felicidad no crece con el tamaño del municipio. Por el contrario, los datos muestran que en los entornos pequeños se concentran algunos de los factores que más pesan en el bienestar cotidiano.

Menos anonimato, más relaciones reales, mayor sensación de seguridad y un entorno vital más estable. Elementos que, según los datos del OICV, explican por qué «el lugar idóneo para residir aún bascula hacia las zonas rurales».