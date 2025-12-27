Teresa, la leonesa abuela de España, se pone el tricornio a sus 112 años

La leonesa Teresa Fernández Casado, vecina de Zambroncinos del Páramo, alcanza los 112 años y 117 días de vida. Una fecha que no coincide con su cumpleaños ni con su onomástica, pero que ya forma parte de la historia: el día en que fue reconocida internacionalmente como la persona viva más longeva de España.

Con motivo de este hito tan especial, la Guardia Civil quiso rendirle un emotivo homenaje, visitándola y entregándole un ramo de flores como muestra de respeto, cercanía y admiración. «Un gesto sencillo y lleno de significado hacia una mujer que es ya parte viva de nuestra memoria colectiva», señala la Benemérita en el post que le ha dedicado en @guardiacivil.leon de IG.

La agente de la Guardia Civil coloca el tricornio a Teresa mientras se come un bombónDL

«En estas fechas navideñas, su historia nos recuerda el valor del tiempo, de las raíces y de una vida construida día a día», señala el emotivo post. Teresa disfrutó del encuentro y hasta se colocó el emblemático tricornio.

Teresa Fernández Casado fue proclamada la persona más longeva de España el pasado 23 de diciembre por la organización LongeviQuest, dedicada a la identificación y reconocimiento de las personas más longevas del mundo. Esta vecina de Zambroncinos del Páramo, pueblo en el que se ha desenvuelto su larga vida, nació el 29 de julio de 1913.

Son numerosas las felicitaciones y llamadas que ha recibido Teresa en las últimas semanas por su larga vida. Incluso le han enviado una cesta navideña con sus botellas de vino y cava para que brinde esta Navidad y por el Año Nuevo que la pone en camino de cumplir los 113 años.