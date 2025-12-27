La inteligencia artificial, ¿amiga o enemiga?, en Santibáñez de la Isla

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La leonesa María Jesús González-Espejo imparte una conferencia sobre inteligencia artificial, ¿amiga o enemiga? este sábado 27 a las 18.00 horas en la sala cultural de Renacimiento Rural Leonés en Santibáñez de la Isla. Esta herramienta que, por una lado, amenaza con acabar con el mundo conocido, y, por otro, se brinda como una enorme ayuda para tantos campos de la actividad humana, incluyendo los usos cotidianos. será abordada por esta licenciada en Derecho y diplomada en Estudios Avanzados, Derecho Internacional y Estudios Jurídicos Internacionales, que actualmente es la CEO del Instituto Smart Ageign y la fundadora de Matura Club de Mejor Longevidad.

González-Espejo es una de las mayores expertas en smart ageing o envejecimiento inteligente. Es autora de «El arte de envejecer sabiamente» y creadora del método «Justo a Tiempo».