La placa dental y el riesgo cardiovascular

Publicado por Europa Press Madrid Creado: Actualizado:

La Asociación Americana del Corazón ha hecho pública una nueva declaración científica en la que alerta de que cada vez hay más pruebas de que la enfermedad de las encías se asocia con un mayor riesgo de eventos cardiovasculares, como ataque cardíaco, accidente cerebrovascular, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca y afecciones cardiometabólicas. Advierte de que la prevención y el tratamiento eficaces de la enfermedad de las encías, también llamada enfermedad periodontal, podrían reducir potencialmente la carga de enfermedades cardiovasculares. La nueva declaración científica de la Asociación Estadounidense del Corazón, publicada en su revista de cabecera Circulation, presenta nuevos datos que respaldan una asociación entre la enfermedad periodontal y la enfermedad cardiovascular aterosclerótica.

La enfermedad cardiovascular aterosclerótica, principal causa de muerte a nivel mundial, es causada por la acumulación de placa arterial (depósitos de grasa en las arterias) y se refiere a afecciones que incluyen enfermedad cardíaca coronaria, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica y aneurismas aórticos. «La boca y el corazón están conectados», afirma el doctor Andrew H. Tran, presidente del grupo de redacción de la declaración científica.