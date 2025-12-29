El Gobierno ultima una norma para regular el uso de fotos de menores en internet

Publicado por Efe Madrid Creado: Actualizado:

El Ministerio de Juventud e Infancia ultima la norma para regular la exposición de los menores en redes sociales y plataformas por parte de sus progenitores o de otros adultos y espera tenerla lista en el primer trimestre de 2026, según han explicado fuentes del departamento de Sira Rego.

Con esa regulación, que ha incorporado más de 1.200 aportaciones tras la consulta pública, el Gobierno quiere garantizar la identidad digital de la infancia y abordar la práctica conocida como 'sharenting' o sobreexposición de los menores en redes sociales, de forma mayoritaria por parte de sus progenitores.

Con la norma también se abordará la responsabilidad que tienen que tener las plataformas y la formación de los padres, para que cuenten con las nociones suficientes sobre cuáles son sus derechos y libertades en el entorno digital.

Violencia digital

La sobreexposición en redes de los niños y adolescentes puede derivar en situaciones de violencia digital, como el ciberacoso, e incluso esas fotos o imágenes son utilizadas en redes de pedofilia; pero también, consecuencias perjudiciales para su salud y bienestar, destacan los expertos.

En paralelo, en el Congreso de los Diputados sigue su curso la tramitación de la Ley para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que la ministra Rego ha calificado como una norma «pionera en Europa» para establecer normas a las grandes plataformas y que en el entorno digital «deje de imperar la ley de la selva». Según fuentes del ministerio de Juventud e Infancia, el propósito es que la regulación de la exposición de los menores por parte de los adultos en las redes esté lista en el primer trimestre del próximo año.

El texto partirá de tres premisas: la pedagogía y el acompañamiento a las familias, la responsabilidad de las plataformas digitales y la exposición de los niños en las redes sociales con fines económicos.

Para este ministerio, las grandes empresas que hay detrás de las redes sociales tienen la obligación de garantizar los derechos de la infancia y la adolescencia, y, como cualquier otra empresa, las redes sociales deben acogerse a unas normas y respetarlas.

Derechos de la infancia

«Las abundantes aportaciones de la ciudadanía y de organizaciones vinculadas a los derechos de la infancia demuestran que existe una preocupación creciente por esta realidad y que los poderes públicos hemos de tomar medidas para garantizar la identidad digital de las personas menores de edad», señaló Rego.

Fuentes del ministerio aseguran que «como cualquier otra empresa, las redes sociales deben acogerse a unas normas y respetarlas». «La sobreexposición infantil puede conllevar consecuencias perjudiciales para la salud, el desarrollo y el bienestar de los menores de edad".