Crece AMK, las tiendas asociadas de Alimerka

AMK, el proyecto de tiendas asociadas de Alimerka, ha cerrado 2025 como un año clave para su desarrollo y consolidación, con un total de 33 nuevas aperturas a lo largo del ejercicio. En concreto, la enseña ha sumado 28 tiendas AMK tu súper y 5 establecimientos AMK fresh, reforzando su modelo de proximidad y su propuesta de valor para el comercio local. El proyecto suma nueve aperturas en la provincia de León, consolidando la expansión en Castilla y León y Galicia.