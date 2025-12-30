Estos serán los protagonistas de dar las campanadas en los diferentes canales esta Nochevieja

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La última noche del 2025 se presenta como una de las batallas por la audiencia más reñidas de la década, con una mezcla de tradición consolidada y apuestas musicales inesperadas. Televisión Española ha sorprendido a todos con un cambio de guion de última hora tras la baja por motivos de salud de Andreu Buenafuente. En su lugar, el ente público ha decidido apostar por el carisma de Chenoa y la energía de los hermanos Muñoz, integrantes de Estopa, quienes debutarán como maestros de ceremonias desde el balcón de la Puerta del Sol. Este trío promete una retransmisión llena de naturalidad y espontaneidad para celebrar, además, el arranque del 70 aniversario de la cadena.

Por su parte, Antena 3 vuelve a confiar en su fórmula de éxito indiscutible con el dúo formado por Cristina Pedroche y Alberto Chicote. La pareja, que ya se ha convertido en un clásico moderno de la Nochevieja, buscará revalidar su liderazgo absoluto con el esperado misterio del vestido de la presentadora vallecana. Este año, Atresmedia ha decidido unificar su señal, por lo que Pedroche y Chicote también podrán verse de forma simultánea en laSexta, reforzando una apuesta que incluye además la participación especial de Santiago Segura como parte de la promoción de su próximo estreno cinematográfico.

En el bando de Mediaset, la estrategia se aleja del bullicio de Madrid para buscar la magia de la nieve. Sandra Barneda y el cómico Xuso Jones serán los encargados de conducir las campanadas para Telecinco y Cuatro desde la estación de esquí de Formigal, en el Pirineo aragonés. Con esta pareja, el grupo busca conectar con un público más joven y dinámico, apoyándose en la naturalidad de Jones y la experiencia de Barneda en los grandes formatos de entretenimiento. La nota musical de su gala previa correrá a cargo de Nacho Cano, quien interpretará su emblemático tema sobre el fin de año para caldear el ambiente antes de las doce uvas.

Las cadenas autonómicas tampoco se quedan atrás en esta carrera por el mando a distancia con propuestas muy arraigadas a sus territorios. En Cataluña, TV3 repite con la exitosa pareja formada por Laura Escanes y Miki Núñez desde las fuentes de Montjuïc, mientras que Telemadrid contará con un trío liderado por Mónica Martínez y Poty Castillo. Otras regiones como Andalucía, con Toñi Moreno en Canal Sur, o Galicia, con Eva Iglesias en la TVG, garantizan una oferta variada para quienes prefieren recibir el 2026 con un toque local antes de sumarse a las grandes celebraciones nacionales.