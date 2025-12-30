¿Qué son los 'bebés medicina'? El dilema ético de salvar una vida con otra

Publicado por María Martínez Peña Creado: Actualizado:

El concepto de 'bebé medicina', conocido técnicamente en el ámbito científico como hermano salvador, se refiere a un niño concebido con el objetivo primordial de proporcionar un trasplante de células compatibles a un hermano que padece una enfermedad grave y potencialmente mortal. Estos nacimientos no son fruto del azar biológico, sino de un proceso de selección genética avanzada diseñado para que el nuevo integrante de la familia comparta el mismo sistema de antígenos leucocitarios humanos que el hermano enfermo. La función principal de estos bebés es servir como donantes de células madre, generalmente obtenidas a través de la sangre del cordón umbilical en el momento del parto o mediante un trasplante de médula ósea posterior, ofreciendo una cura definitiva para patologías como la leucemia, la anemia de Fanconi o ciertas inmunodeficiencias severas.

El funcionamiento de este proceso requiere el uso de la Fecundación In Vitro combinada con el Diagnóstico Genético Preimplantacional. Tras obtener varios embriones en el laboratorio, los especialistas analizan su ADN no solo para descartar enfermedades genéticas, sino para identificar aquel que sea inmunológicamente idéntico al hermano afectado. Una vez localizado el embrión compatible y libre de la enfermedad, este se transfiere al útero materno para que el embarazo siga su curso natural. De este modo, al nacer, el equipo médico puede recolectar las células madre necesarias para el tratamiento del hermano enfermo, un procedimiento que en la mayoría de los casos es indoloro para el recién nacido si se realiza a través del cordón umbilical.

En cuanto a su estatus legal, la situación varía considerablemente según el país, aunque en España esta práctica es legal bajo una regulación muy estricta definida por la Ley de Reproducción Humana Asistida. Para que un caso sea aprobado, debe contar con la autorización expresa de la Comisión Nacional de Reproducción Humana Asistida, la cual evalúa cada expediente de forma individualizada. Los requisitos suelen ser muy específicos: el hermano enfermo debe padecer una enfermedad grave que no tenga otro tratamiento curativo eficaz y el procedimiento debe garantizar que no se dañe la salud del futuro bebé ni de la madre durante el proceso.

Las ventajas de esta técnica son incuestionables desde el punto de vista clínico, ya que representan la única esperanza de supervivencia para niños que, de otro modo, estarían condenados por su enfermedad. Al ser un donante compatible de la propia familia, las probabilidades de éxito del trasplante son extremadamente altas y el riesgo de rechazo se reduce al mínimo. Sin embargo, los inconvenientes y dilemas éticos generan un intenso debate social. Los críticos argumentan que se está utilizando a un ser humano como un medio para un fin, lo que podría afectar el desarrollo psicológico del niño al crecer bajo la sombra de haber nacido con una "misión" específica. Además, el proceso conlleva el descarte de embriones sanos que simplemente no resultaron compatibles, lo que plantea interrogantes morales sobre el inicio de la vida y los límites de la ingeniería genética.