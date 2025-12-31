Gasto social en León y Ponferrada: la inversión social crece, pero por debajo de la media

El Ayuntamiento de León destinó 118,61 euros por habitante a servicios sociales, 24,49 euros más que hace cuatro años. La misma tendencia sigue el Ayuntamiento de Ponferrada, con una inversión de 118,04 euros, 21,04 euros más que en 2021. El informe anual publicado por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales no ofrece este año datos de San Andrés del Rabanedo, el tercer municipio de la provincia de más de 20.000 habitantes, que a fecha del 30 de noviembre no había presentado aún la liquidación presupuestaria, que es en la que se basa el informe para analizar la inversión en servicios sociales. El porcentaje del gasto social del Ayuntamiento de León con respecto a su presupuesto total liquidado (no financiero) es del 9,3%, igual que Ponferrada, por debajo de la media nacional que está en 10,2%

Para el coordinador del informe, Manuel Fuentes, el esfuerzo inversor de los dos ayuntamientos analizados «es correcto», pero se quedan lejos de estar en la lista de los calificados como «excelentes» en el informe por superar, entre otros baremos, una inversión por habitante de 200 euros. Solo Barcelona (288,07 y 13,3% del total del presupuesto) y Bilbao (208,94 y 10,6%) obtienen la calificación de «excelentes» en el informe. Los farolillos rojos, los más pobres en servicios sociales son Badajoz (58,44 y el 6,5%) y Toledo (60,72 y el 4,4%). De las ciudades que no son capitales de provincia, la más pobre de Castilla y León es Laguna de Duero, con un presupuesto de 59,75 euros por habitante.

Pero es el Ayuntamiento de Isla Cristina, en Andalucía, con una población de 21.641 habitantes, la que más porcentaje de su presupuesto destina a servicios sociales con 434,13 euros por habitante, que representa un 31,6% de su presupuesto total. Por detrás, muy cerca de Isla Cristina, está Alcalá la Real y San Roque. Los ayuntamientos que menos invierten son Galapagar, Aranjuez y Torrelodones.

«El informe refleja la apuesta de las corporaciones municipales en los servicios sociales, pero también en las políticas que siguen las comunidades autónomas, que suelen dedicar partidas para que los ayuntamientos refuercen esta inversión económica», asegura Manuel Fuentes.

Ninguna excelente

Ninguna de las capitales de provincia de Castilla y León, tampoco los municipios de más de 20.000 habitantes, alcanzan la «excelencia» en inversión en Servicios Sociales. Medina del Campo es la que más esfuerzo inversor realiza, con 150,06 euros por habitante. El estudio publicado este martes por la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales analiza por undécimo año consecutivo los presupuestos de los 404 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de España y la partida destinada a Servicios Sociales y Promoción Social. El estudio parte de los datos correspondientes al Presupuesto liquidado 2024 que publica el Ministerio de Hacienda y Función Pública en su portal de servicios telemáticos y, de acuerdo con los mismos, hay 27 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes que son «excelentes» y otros 45 considerados «pobres».

Los datos del informe de los servicios sociales muestran que la comunidad de Castilla y León se encuentra por encima de esa mediana de 106,48 euros, con una inversión de 118,61 euros por habitante, solo por detrás de País Vasco (164,03), Andalucía (163,09), Aragón (140,05) y La Rioja (122,70).

Entre las capitales de provincia, lidera la tabla autonómica Valladolid con 145,84 euros, ocupando el puesto número 15 del total de capitales de provincia españolas; le sigue Soria, con 128,93 euros; Salamanca, con 122,82; León, con 118,61; Ávila, con 117,86; y Zamora, con 111,04. A la cola están Palencia, con 103,23; Burgos, con 103,07; y Segovia, con 102,09.