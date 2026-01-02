Los pacientes de Pediatría del Caule reciben sus 'cartas encantadas'
Entregadas por alumnas de la academia de danza Piluca
Los pequeños pacientes de la planta de Pediatría del Hospital Universitario de León han recibido, como cada año, sus ‘cartas encantadas’, un proyecto que nació en 2017 gracias a la iniciativa de Adriana y Carmen, dos madres emprendedoras que decidieron llevar la magia de la Navidad a los niños a través de cartas personalizadas enviadas por Papá Noel y por los Reyes Magos de Oriente.
“Estas cartas no solo llenan de ilusión y sonrisas a los más pequeños, sino que también forman parte de una acción solidaria que tiene muy presente a los niños hospitalizados. Gracias a este proyecto se ha podido disfrutar un año más de la magia y la alegría que transmiten estas cartas, demostrando que la ilusión puede llegar a todos los rincones, incluso a quienes más lo necesitan", afirman desde la Comisión de Humanización del Complejo Asistencial Universitario de León. Este año, las misivas fueron entregadas en su mayoría por las niñas de la academia de danza Piluca, tras su tradicional actuación en la planta de Pediatría del Hospital.