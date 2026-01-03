María Marques, venezolana residente en León: “Estamos en espera, con la sensación de que casi gritamos libertad”

Militares custodian las inmediaciones del Palacio Presidencial de Miraflores tras varias detonaciones y explosiones en la madrugada de este sábado en CaracasEFE / MIGUEL GUTIÉRREZ

“Vamos agarrando la calma, estamos en espera, con la sensación de que casi gritamos libertad, la que ansiamos desde hace 26 años, cuando se vio el camino que llevaba Venezuela”. Con prudencia y pendiente de cómo se suceden los acontecimientos, María Marques, residente en León desde hace varios años, permanece pendiente de las informaciones que le traslada su familia desde el país caribeño, después de los ataques aéreos registrados la pasada madrugada en varios lugares y de que el presidente norteamericano anunciase la captura de Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores.

Parte de sus seres queridos reside detrás del Palacio de Miraflores. “Ahí no hubo bombardeo y me informan que está todo en calma” afirmó en declaraciones a Ical. “Han llamado para que la gente salga y no van a salir, porque no están con el régimen”, añadió.

A la espera de una posible comparecencia de Donald Trump en las próximas horas, afirma que “ahorita el país está encerrado y en completa calma ” aunque reconoce que tuvieron “mucho miedo y susto por nuestra gente que está allá”, al tener las primeras noticias de lo sucedido. Ahora, tras recibir testimonios de primera mano, sabe que su familia está “resguardada”.

“Esperar a saber realmente lo que va a pasar” es lo que toca ahora, aunque no oculta que se vislumbra un horizonte más optimista que el que le hizo abandonar su tierra hace ocho años y ha llevado a casi nueve millones de compatriotas a salir de Venezuela.