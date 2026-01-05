Premio a un químico leonés por un sensor de PSA para detectar cáncer de mama

José Carlos Rubio Fernández, decano del Colegio de Químicos de Asturias y León, Isolina Cueli, patrocinadora del premio, Guillermo Redondo Fernández (premiado) y Miguel Ferrero Fuertes, presidente de la Asociación de Químicos del Principado de Asturias.DL

La PSA (Antígeno Prostático Específico) es una proteína clave en la detección y seguimiento de cáncer de próstata. Esta proteína se expresa en mínimas proporciones en algunas mujeres y su presencia, indetectable en análisis normales de PSA, es considerada en algunos estudios como un factor desencadenante de un tipo de cáncer de mama.

El químico leonés Guillermo Redondo Fernández ha dedicado su tesis doctoral a investigar plataformas bioanalíticas basadas en nanomateriales funcionalizados para la detección ultrasensible de biomarcadores de interés clínico.

La tesis, premiada recientemente por el Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León, se sustenta en tres trabajos. El primero es un sensor para detectar la proteína PSA cuando se expresa en muy poca cantidad, como sucede en el caso de las mujeres. Esta herramienta, si se llega a desarrollar, sería útil para detectar precozmente un tipo de cáncer de mama cuando aún no es visible a pruebas radiológicas como la mamografía.

El segundo trabajo de la tesis de este leonés graduado en Química por la Universidad de Oviedo es el desarrollo de un nanomaterial basado en carbono, un material biocompatible, para ser usado como agente de contraste en pruebas diagnósticas que aumenta la resolución, como se usa el hafnio en la resonancia magnética.

El tercer pilar de la tesis, galardonada con el premio San Alberto Magno en memoria del químico asturiano José Luis García Vallina, es una metodología analítica basada en materiales de carbono que sirve para identificar células humanas que a veces se pueden confundir con artefactos aleatorios. «Les damos de comer estos nanomateriales biocompatibles y sabemos que son células», explica el joven químico.

Guillermo Redondo Fernández encontró trabajo casi al mismo tiempo que leía su tesis doctoral en la Universidad de Oviedo. Optó a una plaza en el National Measurement Laboratory (NML) de Reino Unido, un organismo en el que realizó los tres meses de estancia internacional de su doctorado, y le contrataron en septiembre de 2024.

«Me gustó su modelo de trabajo y sus líneas de investigación y me adapté muy bien al clima, así que al ver una plaza presente mi curriculum», apunta.

En el Laboratorio Nacional de Medida trabaja en crear materiales de referencia para las compañías farmacéuticas. «Estoy involucrado en el desarrollo y estandarización de métodos de análisis para nanofármacos que usan materiales similares», explica. Es una línea muy similar a la que se utilizó para el desarrollo de la vacuna del covid con ARN encapsulado en nanopartículas lipídicas.

«Una compañía crea un similar y nosotros creamos un método para analizarlo una vez la produzca», añade. Analizan la estabilidad, la cantidad de fármaco y otros parámetros que ofrecen las garantías necesarias para su prescripción y consumo de forma segura. «Aportamos también discusión a los productores», apunta el científico leonés.

En el centro nacional también trabaja en varios proyectos, algunos nacionales y dos de ellos de ámbito europeo en colaboración con otros consorcios de centros metrológicos. Uno de estos proyectos está relacionado con la creación de fármacos innovadores de cis-platino (un citostático que se usa en quimioterapia), menos dañino para las células sanas e igual de eficaz con las cancerosas. «Aseguramos métodos de producción de referencia para su elaboración», aclara.

Nacido en León capital, este joven es un apasionado de la ciencia. Dudó entre biología y química y finalmente se decantó por la segunda para graduarse, pero la carrera investigadora le ha permitido conjugar ambas cosas. «Es la fusión de mis dos pasiones», afirma con satisfacción.

La química es uno de los pilares de la investigación básica, que tanto se ha reivindicado en la última edición de los premios Nobel. Ofrece resultados a la sociedad, aunque su trabajo sea casi invisible. «Yo no produzco medicinas, no las vendo, pero estoy en el medio y es un orgullo saber que desde aquí se puede batallar contra el cáncer y alargar la esperanza de vida. Me apasiona mejorar la vida de las personas», subraya.

El premio San Alberto Magno en memoria de José Luis García Vallina está patrocinado por la viuda de este químico asturiano, Isolina Cueli

Para desarrollar su carrera investigadora ha renunciado a León. «Si pudiera partirme en dos, viviría en León y trabajaría en Inglaterra», dice con humor. «Echo de menos España y León, pero estoy muy a gusto», señala, aunque no descarta retornar. El premio San Alberto Magno del Colegio de Químicos de Asturias y León «significa mucho; que te reconozcan tu trabajo en casa no pasa todos los días. Me costó conciliar el sueño», confiesa.