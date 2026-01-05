Diario de León

Amigos del Mocho vuelve a limpiar el río en 2026, sin miedo a la nieve

Un equipo reducido pero siempre fiel a la cita del primer domingo de mes.

Un equipo reducido pero siempre fiel a la cita del primer domingo de mes.DL

Publicado por
Redacción
LEÓN

Creado:

Actualizado:

Los Amigos del Mocho cumplieron con su cita del primer domingo de mes para limpiar las márgenes urbanas del río Bernesga. Ni la nieve detuvo esta hacendera medioambiental que tuvo que dejar para el próximo la nueva remesa de toallitas que jalona la ribera debido a que la zona se encontraba inundada. Las toallitas son un residuo que se podría evitar con no tirarlas por el inodoro. Con sus paraguas en la mano hicieron acopio de varias bolsas.

tracking