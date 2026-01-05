Puntadas de lujo de la reina Sofía a Chenoa

Publicado por Gloria Salgado Madrid Creado: Actualizado:

Alejandro de Miguel cumplió dos décadas en la industria de la moda en 2025, año que terminó por todo lo alto al vestir a Chenoa para las Campanadas de RTVE. Un colofón inesperado, ya que el hábil diseñador, el más experto en vestir celebridades para fin de año, recibió el encargo ocho días antes y, con las medidas de la cantante dictadas por teléfono, se puso manos a la obra con una docena de costureras de su taller. "He descubierto una mujer espectacular. ¡Qué seguridad, qué fuerza!", enfatiza el diseñador, acostumbrado a lidiar no solo con famosas, sino también con novias que están muy estresadas.

"No me llamaba, confiaba a ciegas", asegura de la cantante, a la que compara con otras presentadoras que le llaman todos los días: «Oye, ¿cómo va? ¿Qué te queda? Pruébamelo». «Yo le dije: 'Chenoa, pero ¿cómo estás tan tranquila?' y me contestó: 'Porque sé que va a salir bien porque lo estás haciendo tú'. Otra hubiese estado muy impaciente para probárselo cuanto antes, y es lógico». Alejandro de Miguel ha hecho una veintena de vestidos para las Campanadas, pasando por todos los canales, «bueno, menos en Antena 3", especifica el modista, que comenzó con el de Dafne Fernández para Telecinco en 2014. Por su taller en Miguel Esteban, en Toledo, han pasado los atuendos de Nochevieja de Anne Igartiburu, Cristina Pardo o Paz Padilla, siendo el de Ana Obregón en la Nochevieja de la pandemia el que recuerda con más cariño. «Me tocó vestir a una madre rota de dolor e ir varias veces a su casa de La Moraleja para hacer las pruebas", cuenta sobre una de sus clientas más fieles, entre las que se encuentra la reina emérita, doña Sofía, que ha lucido sus diseños en ocasiones tan especiales como cuando recibió el Toisón de Oro.

"Yo me dedico a vestir a muchas mujeres. Unas son conocidas y son las que dan estos impactos mediáticos, pero todas son igual de importantes para mí. Pongo la misma ilusión". Detrás de sus vestidos hay mucho oficio: «Son trajes bien hechos, con cortes muy bien pensados y una buena confección». Sus padres tenían un taller de costura, por lo que creció rodeado de máquinas de coser, telas, hilos. Supo aprovechar el legado y el saber hacer de las artesanas de su pueblo; incluso siguen trabajando en su taller algunas de las que empezaron con sus padres. Precisamente fue a su madre a quien cosió su primer vestido, un recuerdo muy especial.