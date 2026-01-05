Sigue en directo el sorteo de la Lotería del Niño este martes en Diario de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Este martes, 6 de enero, los lectores de Diario de León podrán seguir en directo la señal en vídeo del Sorteo Extraordinario de la Lotería del Niño. La retransmisión comenzará a las 12.00 horas y permitirá seguir íntegramente este tradicional evento que marca el final de las fiestas navideñas. El sorteo, que se celebra mediante el sistema de bombos múltiples, tiene una duración aproximada de media hora y este año reparte un total de 770 millones de euros en premios.

Entre los datos más destacados de esta edición de 2026, el Primer Premio está dotado con 2.000.000 de euros por serie (200.000 euros al décimo), mientras que el segundo y tercer premio reparten 75.000 y 25.000 euros al décimo, respectivamente. Cabe destacar que el sorteo de "El Niño" es conocido por repartir más premios que el de Navidad, ya que cuenta con un mayor número de reintegros, lo que triplica las probabilidades de que, al menos, se recupere la inversión realizada