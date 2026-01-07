León XIV arranca su tiempo tras clausurar el Jubileo

Publicado por EFE Vaticano Creado: Actualizado:

El papa León XIV ha clausurado este martes oficialmente el Jubileo, el último gran evento heredado de su antecesor Francisco, fallecido el pasado abril, y ahora encara un tiempo nuevo y propio que empezará ya mañana, con una primera 'cumbre' de cardenales de todo el mundo para asistir en su gobierno.

El pontífice estadounidense fue elegido el pasado mayo tras la muerte del argentino por lo que, en estos primeros meses, parte importante de su agenda había sido fijada por su difunto predecesor. Tanto el primer viaje internacional de León XIV, a Turquía y Líbano, como su primera exhortación, la 'Dilexi te' sobre «el amor hacia los pobres", habían sido planeados por Bergoglio. El evento que ha marcado el inicio del nuevo pontificado es el Jubileo que la iglesia convoca cada cuarto de siglo para ofrecer indulgencia a los peregrinos y que, en este caso, ha sido abierto y cerrado por dos papas distintos, algo inédito desde el año 1700.

El Año Santo se sobresaltó en abril con la muerte de Francisco y resurgió luego con la elección de León XIV, encargado desde entonces de llevarlo a término, presidiendo sus numerosas audiencias jubilares o viviendo, durante su transcurso, su primer gran baño de masas en agosto ante un millón de jóvenes de todo el mundo en Roma.

Pero este martes de Epifanía, Prevost lo ha clausurado finalmente con el cierre de la Puerta Santa de la basílica de San Pedro y, tras ese rito solemne, se prepara ya para un tiempo nuevo y propio. León XIV ha pedido por carta a todos los purpurados del mundo —actualmente 245— que viajen a Roma para cumplir una de sus tareas: asistirle colegialmente en cuestiones de gran importancia. La Santa Sede adelantó en un escueto comunicado que el consistorio durará dos días, hasta el jueves, y que el papa espera que los cardenales le brinden «apoyo y consejo en el ejercicio de su alta y gravosa responsabilidad en el gobierno de la Iglesia universal».

