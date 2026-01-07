Nueva estafa: suplantan a empresas de paquetería para conseguir información personal y bancaria

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) alerta de una nueva campaña de smishing que suplanta a empresas de paquetería para hacerse con los datos personales y bancarios de los usuarios.

Las potenciales víctimas reciben en sus teléfonos móviles un SMS a través del cuál les hacen creer que, para poder recibir un paquete que están esperando, se requiere completar unos datos a través de un enlace.

En estos mensajes de texto aparecen mensajes como «La entrega se ha suspendido porque su pedido no tiene número de casa. Revise y complete los datos de su domicilio lo antes posible» o «La entrega se ha suspendido porque su pedido no tiene número de casa. Se requiere firma. Gestione su entrega: (enlace)».

Una vez se accede a la URL que aparece en el SMS, se redirecciona a la víctima a una página fraudulenta donde se solicita introducir una franja horaria para volver a entregar el paquete y posteriormente se solicita actualizar los datos personales. A continuación, se solicitan los datos de la tarjeta bancaria con la excusa de que no se ha podido entregar en el primer intento. Tras introducir los datos aparece un supuesto error, pero los ciberdelincuentes ya estarían en posesión de los datos bancarios.

Cómo actuar

Si se recibe un SMS en el que avisan de un problema con la entrega de un paquete, se recomienda no pulsar en ningún enlace. Antes de llevar a cabo cualquier acción, contactar con la Línea de Ayuda en Ciberseguridad de Incibe a través del teléfono 017. Si no se ha pinchado sobre el mismo, es conveniente borrarlo y bloquear al remitente.

Por su parte, si se ha accedido al enlace e introducido datos personales y bancarios en los formularios de la web fraudulenta, se recomienda contactar lo antes posible con el banco para bloquear movimientos sospechosos. También se puede acudir a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para presentar una denuncia con las evidencias del fraude que se hayan podido recopilar (enlace, capturas de pantalla, etc. )

Si se tienen dudas sobre la autenticidad del SMS recibido, se puede consultar el estado de un pedido en la página web oficial de la empresa de paquetería suplantada.