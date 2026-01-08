La juguetería solidaria de Auryn llega a 130 familias leonesas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación Auryn ha desarrollado en la ciudad de León la iniciativa «Jugueteando: Juguetería Social y Solidaria», un proyecto innovador que combina economía circular, acción social y participación juvenil, enmarcado dentro de un proyecto de la asociación denominado «Europa Circular», cofinanciado por el programa Erasmus+ de la Unión Europea. La iniciativa se ha llevado a cabo durante estas Navidades, con el objetivo de garantizar que ningún niño o niña se quedara sin juguetes en unas fechas especialmente significativas, reforzando al mismo tiempo valores de solidaridad, sostenibilidad y consumo responsable en la comunidad.

"Jugueteando», es proyecto estructurado en el que han participado un grupo de jóvenes entre 16 y 28 años, acompañados por el equipo educativo de Auryn, el cual, a través del trabajo de planificación, organización hasta la atención directa a las familias, la gestión del espacio y la difusión de la iniciativa ha permitido llegar a más de 250 niños y niñas y cerca de 130 familias con menos oportunidades de la ciudad de León, de la propia asociación y derivadas desde otras entidades sociales.

La juguetería ha contado con un horario específico durante los meses de noviembre y diciembre para facilitar el acceso tanto a las familias con menos recursos como a las interesadas en realizar donaciones.

Gracias al trabajo realizado, se han recuperado cientos de juguetes. Se ha contado con donaciones de muchas personas y familias de la ciudad y de municipios cercanos como Cuadros y Villamarco. Esta colaboración vecinal y comunitaria ha sido clave para el éxito del proyecto, reforzando los lazos sociales y el sentimiento de pertenencia a una comunidad solidaria y comprometida.

La iniciativa surge también como respuesta a una necesidad ambiental cada vez más evidente. Frente a un modelo de consumo basado en la compra impulsiva, el uso efímero y el desecho rápido, «Jugueteando» apuesta de forma decidida por la reutilización, la reparación y la reducción del consumo innecesario, promoviendo un cambio cultural hacia hábitos más sostenibles. A través de la recogida de juguetes usados, su clasificación, limpieza, reparación y restauración, así, se evitó que cientos de juguetes en buen estado acabaran convirtiéndose en residuos, reduciendo así el impacto ambiental y fomentando un consumo más consciente, responsable y alineado con el cuidado del planeta.

En este sentido, el proyecto no solo ha tenido un impacto material, sino también un importante impacto educativo y de sensibilización, tanto en la juventud participante como en las familias y en el conjunto de la ciudadanía. «Jugueteando» ha contribuido a romper con la idea de que solo lo nuevo es válido, poniendo en valor la reutilización y el aprovechamiento de los recursos como prácticas necesarias para avanzar hacia una sociedad más sostenible y justa.

Desde hace más de veinte años, Auryn trabaja para generar oportunidades reales de participación, aprendizaje y desarrollo personal, prestando especial atención a quienes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad. Esta iniciativa muestra el valor del asociacionismo juvenil.

