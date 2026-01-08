Diario de León

Las chicas Stem visitan el hospital

Imagen de la visita de alumnas del programa Stem Talent Girl al Caule.

Redacción

Un total de 15 alumnas de de 3º-4º de ESO de la provincia de León han visitado este miércoles los servicios de Informática, Compras— Almacén y Mantenimiento del Caulede la mano del programa Stem Talent Girl. En Informática han visitado todas las instalaciones y salas de servidores y racks; en Compras— Almacén tpdas las áreas de recepción, almacenes y carrusel de mercancías, y en Mantenimiento, el helipuerto, central de gases medicinales, centro de alta tensión, central térmica, centrales calor-frío, aulas de simulación, y sala de lavado y esterilización de endoscopios.

