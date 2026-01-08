Las chicas Stem visitan el hospital

Publicado por Redacción Creado: Actualizado:

Un total de 15 alumnas de de 3º-4º de ESO de la provincia de León han visitado este miércoles los servicios de Informática, Compras— Almacén y Mantenimiento del Caulede la mano del programa Stem Talent Girl. En Informática han visitado todas las instalaciones y salas de servidores y racks; en Compras— Almacén tpdas las áreas de recepción, almacenes y carrusel de mercancías, y en Mantenimiento, el helipuerto, central de gases medicinales, centro de alta tensión, central térmica, centrales calor-frío, aulas de simulación, y sala de lavado y esterilización de endoscopios.