La disfunción eréctil afecta al 52% de los hombres de más de 40 años

La disfunción eréctil afecta a cerca del 52 % de los hombres españoles mayores de 40 años, un problema frecuente y multifactorial que impacta de forma directa en la salud y la calidad de vida masculina, según la Asociación Española de Andrología, Medicina Sexual y Reproductiva (Asesa).

La Asesa define la disfunción eréctil (DE) como la ‘incapacidad persistente para lograr o mantener una erección que permita una relación sexual satisfactoria’.

Las enfermedades cardiovasculares, la diabetes, el colesterol alto, la hipertensión, el estrés, la ansiedad o la depresión son algunos de los factores más destacados que pueden conducir a esta condición, que afecta a uno de cada diez hombres en España. Además, «el envejecimiento de la población también contribuye al aumento de la prevalencia de esta afección, lo que hace aún más relevante la necesidad de ofrecer soluciones personalizadas y eficaces», ha destacado este miércoles en rueda de prensa el doctor Sergi Beato.

Asimismo, antes de considerar una intervención quirúrgica, como la implantación de una prótesis de pene, existen otras opciones de tratamiento, dependiendo de la causa y la gravedad del problema, como los cambios en el estilo de vida, medicamentos orales, inyecciones intracavernosas o dispositivos de vacío, para inducir una erección.

En esta línea, el urólogo Andreu Alabat ha comentado que esta enfermedad suele aparecer antes de eventos cardiovasculares graves, especialmente en hombres jóvenes y diabéticos, debido a la disfunción endotelial, y que «es clave un enfoque preventivo que incluya una nutrición equilibrada, ejercicio, buen descanso y una correcta gestión del estrés».

Ante esta realidad, el Hospital Quirónsalud Barcelona ha creado un nuevo Servicio especializado en Andrología, dirigido por los urólogos Alabat y Beato, se ha centrado últimamente en la medicina sexual y estética, incluyendo el tratamiento de la disfunción eréctil, la cirugía de prótesis de pene, la reasignación de género y otros procedimientos de urología.