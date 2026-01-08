Aumentan las emisiones de CO2 en España un 0,6% en 2025

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

España se aleja, año tras año, del objetivo climático al que se ha comprometido con la Comisión Europea, «a pesar de la retórica del gobierno, asegura el Observatorio de la Sostenibilidad en el informe que avanza los datos de emisiones de 2025.

España ha aumentado al menos sus emisiones un 0,6% hasta 270.043,11 ton CO2 eq según los datos estimados en diciembre de 2025 (con datos de consumo de combustibles hasta octubre de 2025). Las emisiones de 2025 representan respecto del año base de 1990 un 5,8% menos muy lejos de las reducciones que serían necesarias para cumplir con el protocolo de Kioto y un 38,1% menos respecto a 2005.

Las emisiones del sector energético aumentaron 2,4 millones de toneladas, un 9% sobre el año anterior (los ciclos combinados emitieron 3,7 millones de toneladas más que suponen un 26% más que en 2024) debido al aumento del 28% de la producción de energía por gas natural (respecto al mismo periodo del año anterior) en las centrales de ciclo combinado después del gran apagón del 29 de abril.

En conjunto España hasta octubre de 2025 ha aumentado el uso medido en Ktep del petróleo en un 1% y un 5% el de gas natural y ha disminuido el carbón en —12%. El uso del queroseno se ha incrementado un 5%, lubricantes, asfalticos, coque, etc. 5%, gasolina un 8% y del gran ítem del gasóleo (que es 6 veces más importante y que la gasolina) un 3%, y de los GLP ha disminuido un 13%.

En 2025 el ligero aumento de las emisiones se debe a las consecuencias del apagón y el aumento de la generación con gas natural perjudicando a la fotovoltaica, y el aumento del consumo de productos petrolíferos, sobre todo en el transporte por carretera. «La penetración de los vehículos eléctricos, a diferencia de China, sigue siendo ínfima», valora.

«El Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (Pniec) estableció como meta que las emisiones cayeran un 32% en 2030 respecto a los niveles de 1990. Pero en 2025 son solo un 5,8% menores que las de 1990», señala el informe.

Si a estos datos se añaden las emisiones de gases de efecto invernadero procedentes de incendios forestales, estimadas en 19 millones de toneladas de CO2 eq (del orden de 4 veces respecto a los anteriores) y otros datos como las emisiones aéreas internacionales motivadas por el elevado número de vuelos por turismo y las emisiones asociadas al tráfico marítimo (no contabilizadas en el sistema actual) «se puede concluir que sin ninguna duda que España ha aumentado sus emisiones en el año 2025», concluye el Observatorio de la Sostenibilidad.

