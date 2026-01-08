Las exmonjas de Belorado serán lanzadas del convento el 10 de febrero si no se van antes

Publicado por EFE Burgos Creado: Actualizado:

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca (Burgos) ha fijado para el 10 de febrero la fecha del desahucio de las exmonjas del monasterio de Belorado, tras dos resoluciones judiciales que ordenan que lo desalojen de forma voluntaria en el plazo de un mes o de lo contrario se procederá a su salida forzosa en febrero, ha informado este miércoles el Arzobispado de Burgos.

El pasado 30 de diciembre el juzgado de Briviesca emitió un auto de ejecución provisional, que ha sido comunicado este miércoles, por el que se ordena que las exmonjas dejen «libre y expedito» el monasterio, y lo desalojen en el plazo de un mes, con apercibimiento de lanzamiento si no lo hacen voluntariamente.

El Arzobispado de Burgos ha explicado, en un comunicado, que contra este auto no cabe recurso y que existe además un decreto, del 5 de enero, que prevé el desahucio.

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Briviesca emitió, el 31 de julio de 2025, sentencia por la que daba la razón a la Iglesia católica en cuanto a la propiedad sobre el monasterio de Belorado y ordenaba a las ocho exmonjas -que fueron excomulgadas en junio de 2024 por un delito de cisma- que residen en él a desalojarlo.

Inicialmente fijó el 12 de septiembre como fecha del desahucio si no procedían a abandonar el cenobio voluntariamente; la jueza lo retrasó hasta el 3 de octubre para cumplir con el plazo de recurso de la sentencia ante la Audiencia Provincial de Burgos, y finalmente lo suspendió a la espera de la resolución de los dos recursos que presentaron las exmonjas.