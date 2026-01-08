Todo empezó en África

Imagen de una excavación en Guadalajara donde se hallaron restos del Homo sapiens moderno en 2024.dl

El origen africano, en lugar de euroasiático, del Homo sapiens está hoy más respaldado gracias a la descripción y datación de restos fósiles hallados en un yacimiento de Casablanca (Marruecos), que aportan nuevas pruebas de que África es el origen de la especie humana.

Los científicos creen que el último ancestro común entre los humanos modernos, los neandertales y los homínidos de Denísova (así llamados por las cuevas de Siberia donde se hallaron) vivió hace entre 765.000 y 550.000 años. La pregunta por responder es dónde habitó.

Descubrimientos como el Homo antecessor en la sierra de Atapuerca (Burgos), datado en hace 800.000 años, apuntaban a que este vínculo ancestral se había producido en Europa. Sin embargo, los fósiles marroquíes descritos este miércoles en la revista Nature refuerzan la teoría de que el homínido que hizo de nexo entre neandertales y sapiens proviene de África.

Los restos descritos son una mandíbula adulta casi completa, una segunda mitad de mandíbula adulta, una mandíbula infantil, numerosos dientes y vértebras. Todos ellos fueron desenterrados en 2008 en una cueva conocida como «Grotte à Hominidés», en el yacimiento Thomas Quarry I de Casablanca.

El territorio que rodea esta ciudad marroquí ha contado con las condiciones ideales a lo largo de miles de años para la conservación de fósiles y restos arqueológicos del Pleistoceno. Los investigadores han estudiando, mediante una moderna tecnología denominada datación magnetostratigráfica de alta resolución, tanto los restos fósiles como los sedimentos circundantes, concluyendo que corresponden a hace unos 773.000 años, explica a EFE uno de los autores, Asier Gómez, investigador de la Universidad del País Vasco.

Gómez ha formado parte del vasto equipo internacional y multidisciplinar que se ha encargado de describir los restos. En concreto, ha estudiado las vértebras cervicales y torácicas halladas, y las ha comparado con otras piezas similares de homínidos previamente estudiadas.

La clave, según detalla a Efe, es que los fósiles de Casablanca son morfológicamente diferentes del Homo antecessor hallado en Atapuerca, lo que implica la existencia de una diferenciación regional entre Europa y el norte de África desde finales del Pleistoceno temprano (hace entre 1,8 millones y 780.000 años).