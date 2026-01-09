Coplas a San Antón a cargo de Ana Gaitero

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La periodista del Diario de León, Ana Gaitero Alonso, será la encargada este año de cantar las coplas a San Antón en la plaza de Botines. Gaitero estará acompañada por Manu Ferrero, que echará los refranes tradicionales. El acto se celebrará el sábado 17 de enero, coincidiendo con el mismo día de la festividad, a partir de las 20.00 horas. En la acera de Botines, al pie del edificio de Gaudí, volverá a arder la hoguera, con música y bailes del Colectivo Xeitu, que animará hacia al sorteo del «gochín» y los productos donados por establecimientos colaboradores, recogidos por la ciudad en la mañana previa, a son de dulzaina y tamboril. No faltarán los panes, cotinos, y ferbudo que degustar. Este acto tradicional está organizado por la Asociación San Francisco el Real Extramuros.

El domingo 18 en San Marcelo, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio dará las vueltas a la iglesia con la imagen del Santo y participará en la bendición de mascotas en la que cooperan las Protectoras de Animales y Plantas, acompañadas por los refranes y el canto del Ramo.