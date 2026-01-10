Muere Ángel Reyero a los 106 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Muere Ángel Reyero (Taranilla, 1919) a la edad de 106 años Natural de Taranilla, vivía en León, lo que lo convirtió en vecino más longevo de la ciudad. Profesional sanitario de Hulleras de Sabero, el valle en el que desarrolló su vida le despide ahora con pena. Atesoraba cada recuerdo vivido como una lección de la historia del último siglo, de esfuerzo, de profesionalidad y, sobre todo, «de cómo ser y vivir con la coherencia con la que lo hace la buena gente como él», como le reconoció el alcalde de León, José Antonio Diez, en una reciente visita a su domicilio. Durante sus últimos años, convivía con sus hijas entre Madrid y León, y con 106 años, cumplidos en julio del año pasado, ostentaba el título del hombre más longevo de la capital leonesa, que le otorgó el Ayuntamiento en abril de 2025.

Durante más de cuarenta años ejerció su profesión de practicante en la empresa minera Hulleras de Sabero y Anexas, S.A y aunque se ausentó de Sabero por motivos de salud, siempre ha estado ligado al valle. Cuatro décadas que, además de su jornada en el hospital minero Izaguirre, complementaba con numerosas horas haciendo visitas a los domicilios de sus avenidos, de día, de tarde, festivos, e hiciese la climatología que fuere; primero andando, después en un pequeño ciclomotor y, finalmente, en un vehículo.

Muchas fueron las aventuras y anécdotas que relató en el acto de homenaje que le tributaron sus vecinos de Sabero cuando cumplió el siglo de vida.

Ángel Retero Ferández llegó a Sabero en el año 1945 para trabajar en Hulleras de Sabero, donde ejerció hasta su jubilación a mediados de los ochenta. Ángel es de esas personas que no miraban horarios, dificultades de transporte, climatología o cualquier otro impedimento para atender a los vecinos, siempre llegaba a tiempo y la gran mayoría resalta su profesionalidad y buen hacer.