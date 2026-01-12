Temperatura de los océanos de récord

Publicado por Efe Redacción Ciencia Creado: Actualizado:

Los océanos de la Tierra almacenaron más calor en 2025 que en cualquier otro año desde que comenzaron las mediciones modernas y volvieron a alcanzar su máximo histórico, igual que en los nueve años precedentes. Pero el calentamiento oceánico no es uniforme: las zonas más cálidas son los océanos tropical y Atlántico Sur, el Pacífico Norte y el océano Austral.

Estos cálculos, publicados este viernes en la revista Advances in Atmospheric Sciences, han sido realizados por un equipo internacional de más de 50 científicos de 31 instituciones de todo el mundo.

El estudio combina datos de los principales centros de datos internacionales y grupos de investigación independientes, incluidos el Instituto de Física Atmosférica de la Academia China de Ciencias; Copernicus Marine (el programa de observación de la Tierra europeo) y NOAA/NCEI (el programa de vigilancia medioambiental estadounidense), y un metaanálisis oceánico (CIGAR-RT) de tres continentes Asia, Europa y América.

Todos ellos confirman que en 2025, el Contenido Calorífico del Océano (OHC, por sus siglas en inglés), es decir, el índice que refleja la acumulación de calor almacenado en el océano y que supone uno de los mejores indicadores del cambio climático a largo plazo, alcanzó el nivel más alto jamás registrado, lo que confirma el continuo aumento del calor oceánico.

La importancia de los océanos

El océano absorbe más del 90 % del exceso de calor atrapado por los gases de efecto invernadero, lo que lo convierte en el principal depósito de calor del sistema climático. En el estudio se estima que en 2025 el calor aumentó 23 zettajulios, cifra equivalente a 37 años de consumo mundial de energía primaria (las fuentes naturales como el petróleo, el carbón o el gas natural que se usan para producir electricidad o gasolina). El equipo también descubrió que algunas zonas se están calentando más rápido que otras.