Mattel lanza una Barbie con autismo

Publicado por Redacción Madrid Creado: Actualizado:

Barbie es patinadora, veterinaria, cocinera y muchas otras cosas más desde que llegó al mercado. A lo largo de décadas, la icónica muñeca ha encarnado todo tipo de profesiones. Sin embargo, en los últimos años, su papel ha ido más allá, convirtiéndose también en un símbolo de inclusión y diversidad. Prueba de ello son ediciones como la Barbie con síndrome de Down, la Barbie ciega o la Barbie con diabetes tipo 1. Ahora, la marca da un nuevo paso en ese camino con el lanzamiento de su primera Barbie con autismo.

Es el resultado de un proceso largo, construido junto a las asociaciones de pacientes con trastorno del espectro autista (TEA) y sus familias. Cada detalle tiene una intención. Una mirada que no busca el contacto directo, unos auriculares que protegen del ruido, un pequeño ‘spinner’ para regular emociones. Son rasgos y elementos imprescindibles para algunas de las personas diagnosticadas con este trastorno. La ropa que viste tampoco es aleatoria. Leva un vestido holgado de rayas moradas y blancas, pensado para minimizar el contacto de la tela con la piel.