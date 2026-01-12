Un pueblo de León celebra los cien años de Santiago Villadangos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Santa Marina del Rey y la Junta Vecinal de San Martín del Camino rindieron homenaje este domingo a Santiago Villadangos Franco que cumplió cien años el 6 enero. El municipio cuenta con un nuevo centenario, que se suma a Manuela Vega García y Josefa Martínez Sánchez como los tres vecinos que superan el siglo de vida. Santiago, acompañado por su mujer y dos de sus tres hijos, recibió la visita del alcalde y diputado provincial, Francisco Javier Álvarez, y del teniente de alcalde y presidente de la Junta Vecinal de San Martín del Camino, Daniel Miguel González Alegre.

El primer edil de Santa Marina del Rey lamentó que el acto no se pudiera celebrar el mismo día del cumpleaños y explicó que «es un orgullo para todo el municipio el poder contar con tres vecinos con más de 100 años» y subrayó el compromiso para prestar servicios sociales completos a nuestros mayores.

Santiago Villadangos dedicó la mayor parte de su vida a la agricultura y fue concejal de Santa Marina del Rey en los años 80. Con motivo de su centenario, su familia le sorprendió con una gran fiesta en el bar-restaurante ‘Lo Nuestro’.

El homenajeado se mostró muy emocionado al poder soplar las cien velas junto a su mujer, Margarita —quien ayer cumplió 96 años—, sus hijos Santiago, Magdalena y Kelly, sus cinco nietos y sus cuatro biznietos.