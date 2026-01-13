Estas son las especies que rozan la extinción y que podrían desaparecer en 2026

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El calendario de 2026 ha comenzado con una advertencia silenciosa pero demoledora por parte de las principales organizaciones conservacionistas internacionales. La lista roja de especies en peligro crítico se ha actualizado, dejando al descubierto una realidad que ya no se puede ignorar: animales emblemáticos y otros casi desconocidos se encuentran a un solo paso de convertirse en simples recuerdos fotográficos. La presión humana, el tráfico ilegal y la crisis climática han acelerado el reloj biológico de estas criaturas, muchas de las cuales cuentan sus individuos por apenas unas decenas en todo el planeta.

Entre las sombras de las selvas asiáticas, el gibón de Cao Vit se ha convertido en el símbolo de esta fragilidad extrema, con apenas 74 ejemplares registrados en una pequeña franja boscosa entre Vietnam y China. Este primate, conocido por sus complejos cantos matutinos, se enfrenta a un cuello de botella genético que hace que cualquier desastre natural o enfermedad pueda borrarlo de la faz de la tierra para siempre. A su lado, el leopardo de Amur lucha contra el frío del lejano oriente con una población que apenas roza el centenar de individuos, atrapado entre la fragmentación de su hábitat y la escasez de presas.

El mundo submarino no corre mejor suerte en este arranque de año, destacando el dramático declive de la anguila europea, cuya población ha colapsado un 95% en las últimas décadas. Su complejo ciclo de vida, que la lleva a cruzar el océano Atlántico, se ve hoy interrumpido por presas, contaminación y un mercado negro que valora su carne por encima de su supervivencia. En las costas del Mediterráneo, el pez guitarra de barbilla negra, una singular criatura que parece un híbrido entre tiburón y raya, agoniza debido a la sobrepesca accidental, desapareciendo de los radares científicos a una velocidad alarmante.

No menos crítica es la situación de seres fascinantes como el pangolín de Temminck, el mamífero más traficado del mundo, cuyas escamas siguen alimentando un comercio ilegal insaciable en África y Asia. Mientras tanto, en pequeños ecosistemas aislados, la iguana de cola espinosa de Utila y la tarántula arcoíris de la India resisten en territorios cada vez más reducidos por la expansión urbana. Este 2026 se presenta como la última frontera para la intervención humana: o se consolidan los santuarios de protección y se detiene el comercio furtivo, o seremos la generación que documentó, minuto a minuto, la extinción de los colores más vibrantes de la naturaleza.