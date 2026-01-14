El IGM impulsa por séptimo año el Calendario Científico escolar

Portada del Calendario Científico Escolar que coordina por séptimo año el Instituto de Ganadería de Montaña (IGM), centro mixto CSIC-Universidad de León (ULE).CSIC

El Instituto de Ganadería de Montaña (IGM), centro mixto CSIC-Universidad de León (ULE), coordina por séptimo año consecutivo el Calendario Científico Escolar, una de las iniciativas de divulgación científica nacional más relevantes del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dirigida al ámbito educativo y que ya puede descargarse en su edición de 2026.

El calendario recoge 365 efemérides vinculadas a la historia de la ciencia y la tecnología y refuerza en esta ocasión la presencia de mujeres científicas y tecnólogas, con el objetivo de fomentar "referentes" diversos y acercar la cultura científica a la población más joven.

El 14 de enero de 1978 falleció el lógico y matemático Kurt Gödel. Ese mismo día, pero de 1901, nació Alfred Tarski, otro de los grandes pensadores de la historia. En honor a ambos este miércoles se celebra el Día Mundial de la Lógica.

También un día 14, aunque en octubre de 1926, vino al mundo la física Wang Yening, reconocida por sus investigaciones en superconductividad de alta temperatura. Y el 10 de diciembre de 1911, Marie Sklodowska-Curie recibió su segundo Premio Nobel, en esta ocasión por el descubrimiento de los elementos polonio y radio, lo que la convirtió en la primera persona en recibir dos Nobel en distintas categorías.

Estas son algunas de las efemérides que recoge el Calendario Científico Escolar 2026, que incluye también grandes hitos científicos e institucionales como la inauguración del Banco Mundial de Semillas de Svalbard el 26 de febrero de 2006 o la creación de la Academia Africana de Ciencias (AAS), el 6 de julio de 1985.

Más de 800.000 usuarios anuales

Anualmente más de 800.000 personas utilizan este Calendario Científico. En la presente edición, el 60 por ciento de las efemérides corresponde a mujeres científicas y tecnólogas, como resultado del esfuerzo realizado para incrementar su visibilidad.

Entre las figuras destacadas se encuentran Marie Sklodowska-Curie; investigadoras españolas como las químicas Montserrat Soliva Torrentó y María Teresa Toral, la antropóloga Teresa del Valle o la filósofa Eulalia Pérez Sedeño; científicas americanas como las ingenieras Diana Trujillo Pomerantz y Josefa Cuevas Aguilar; investigadoras asiáticas como las físicas Wang Yening y Li Fanghua y científicas africanas como la bioquímica Norah Olembo o la hematóloga Duni Sawadogo.

Un año más la colaboración con Casa África ha permitido dar visibilidad a la ciencia africana mediante varios aniversarios mensuales. Entre las figuras incluidas destaca el historiador Amadou Hampâté Bâ, reconocido por sus investigaciones etnológicas y por la frase "Cuando una persona anciana muere, una biblioteca arde". También se recoge el trabajo de la ornitóloga y educadora Audrey Msimanga, centrado en la enseñanza de la ciencia en contextos locales, diversos y multilingües.

Disponible en 11 idiomas

La versión en línea del calendario está disponible en 11 idiomas: castellano, gallego, asturiano, euskera, aragonés, catalán, inglés, esperanto, árabe, portugués y farsi. La accesibilidad para personas ciegas se mantiene en esta edición mediante una versión en texto plano compatible con lectores de pantalla y líneas Braille, así como mediante la inclusión de texto alternativo en las imágenes difundidas en redes sociales.

A través de la página web del proyecto pueden descargarse gratuitamente todas las versiones del calendario. Además, está prevista la distribución de 12.000 ejemplares impresos en distintos idiomas (castellano, gallego, euskera y catalán) entre centros educativos e instituciones de divulgación científica.

Actividades didácticas

La iniciativa se complementa con una guía de actividades didácticas (como el reto del calendario, el abecedario científico o el juego de la oca en versión científica) adaptadas a los niveles de Educación Primaria y Secundaria. "Se trata de actividades orientadas a generar una actitud positiva hacia la ciencia, necesaria para que forme parte de la cultura cotidiana de una sociedad contemporánea", ha señalado Pablo Gutiérrez Toral, investigador del CSIC y coordinador del proyecto.

El Calendario Científico Escolar 2026 es un proyecto del IGM-CSIC-ULE al que se suma, un año más, la Vicepresidencia Adjunta de Cultura Científica y Ciencia Ciudadana del CSIC y la Delegación Institucional del CSIC en Castilla y León, con la colaboración de profesionales de la educación y personas voluntarias.

La iniciativa cuenta además con el apoyo de otras delegaciones, centros e institutos del CSIC y de entidades como la Academia de la Llingua Asturiana, la Federación Española de Esperanto, el Museo Didáctico e Interactivo de Ciencias (MUDIC), el portal ccult.org, la ONG People Help, la Asociación PRISMA para la Diversidad Afectivo-Sexual y de Género en Ciencia, Tecnología e Innovación, diversas universidades españolas y otras entidades públicas y privadas.