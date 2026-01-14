Las fotos de los pájaros elegidos como Ave del año en el último lustro

La codorniz fue el Ave del año 2020.SEO BIRDLIFE

El jilguero europeo, una de las aves más conocidas y queridas de la avifauna peninsular, se impone este año después de que la sociedad y los aficionados a la naturaleza participaran en la elección entre las tres candidatas propuestas: jilguero europeo, alondra común y cormorán moñudo.

Hasta la fecha, 36 especies han obtenido esta distinción con el objetivo de concienciar sobre su declive poblacional o porque sus hábitats presentan amenazas relevantes para su conservación. Y este año el jilguero europeo se proclama Ave del Año como una respuesta de la ciudadanía para dar voz a las aves comunes y defender unos campos y unas ciudades con más biodiversidad.

Estas han sido las especias elegidas desde el año 2020: