Las fotos de los pájaros elegidos como Ave del año en el último lustro
La votación del Ave del Año 2026 ha dado por ganadora al jilguero, una especie que a pesar de no estar amenazada representa diferentes problemas de conservación de la naturaleza
El jilguero europeo, una de las aves más conocidas y queridas de la avifauna peninsular, se impone este año después de que la sociedad y los aficionados a la naturaleza participaran en la elección entre las tres candidatas propuestas: jilguero europeo, alondra común y cormorán moñudo.
Hasta la fecha, 36 especies han obtenido esta distinción con el objetivo de concienciar sobre su declive poblacional o porque sus hábitats presentan amenazas relevantes para su conservación. Y este año el jilguero europeo se proclama Ave del Año como una respuesta de la ciudadanía para dar voz a las aves comunes y defender unos campos y unas ciudades con más biodiversidad.
Estas han sido las especias elegidas desde el año 2020:
Treparriscos - Tichodroma muraria
Canto: El reclamo lo ejecuta con silbidos agudos y sostenidos, mediante una nota ascendente y otra descendente, tuuuu-ruuiii-ziiuuuu. El canto es semejante al sonido descrito, aunque más variado, con algunos silbidos cortos, tsuíí.
Dónde vive: En el mundo - El treparriscos ocupa, exclusivamente, regiones montañosas de Europa y Oriente Próximo, por lo que los núcleos de reproducción, concentrados en las principales cordilleras del oeste del Paleártico, se hallan muy fragmentados.
En Europa - aparece, principalmente, en Pirineos, Cordillera Cantábrica, Alpes, Apeninos, Cárpatos, Balcanes y Cáucaso. Existen tres subespecies, de las cuales muraria, la más extendida, es la que podemos encontrar en nuestro continente.
En España - Contamos con dos núcleos de reproducción en la Península, instalados en los pisos alpino o subalpino: uno en el sector centro-oriental de la Cordillera Cantábrica, principalmente en Picos de Europa, y otro en el Pirineo central. Dada preferencia por el sustrato calizo, es más habitual en el Pirineo central y en la parte más oriental de la Cantábrica. En invierno, la distribución de estos núcleos se amplía, pues los treparriscos descienden hacia zonas menos frías. Algunos individuos realizan desplazamientos de cierta entidad, gracias a lo cual es posible encontrar invernantes en regiones más meridionales y en áreas de menor altitud.
NT - Casi Amenazado: Especie que una vez evaluada, casi cumple los criterios para ser clasificada en una categoría con mayor grado de amenaza y debido a su tendencia, posiblemente los cumpla en un futuro próximo.
Presencia: Habitual Residente
CAT / Pela-roques
GAL / Gabeador vermello
EUS / Harkaitz-txoria
ENG / Wallcreeper
Más información: https://seo.org/ave/treparriscos/
Avetoro común - Botaurus stellaris
Canto: Su sonido más llamativo es un sonoro mugido (bhu-bhuuh-bhuuuhbhuuuh), que se escucha desde varios kilómetros. En sus escasos vuelos a veces emite un graznido (graoh).
Dónde vive: En el mundo - El avetoro común presenta dos subespecies con distinta distribución geográfica. La nominal Botaurus stellaris stellaris, se reproduce de forma continua desde Europa oriental y Asia Central y Oriental hasta el mar de Ojotsk. En el resto de Europa se distribuye de manera muy fragmentada. Las poblaciones norteñas más occidentales invernan principalmente en el Sahel y valle del Nilo, mientras que las orientales se desplazan al subcontinente indio, sureste de China y Japón. La subespecie Botaurus stellaris capensis se distribuye en núcleos aislados de Zambia, Botsuana, Mozambique y este de Sudáfrica.
En España- La subespecie presente en España es la nominal, Botaurus stellaris stellaris. Su población está fragmentada y dispersa. En la actualidad, los dos núcleos reproductores de mayor relevancia se encuentran en Doñana y el valle medio del Ebro, constituyéndose en baluartes ante el dramático declive de la especie. También se establece con más o menos regularidad en Baleares, Cataluña, Las Tablas de Daimiel, el complejo de humedales del Cigüela y Extremadura. En Canarias se observa el paso y la invernada irregular de aves que pudieran estar desplazándose hacia cuarteles africanos.
CR - En Peligro Crítico: La especie se está enfrentando a un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre.
Presencia: Habitual Residente
CAT / Bitó comú
GAL / Abetouro bruión
EUS / Txori zezen arrunta
ENG / Eurasian Bittern
Más información: https://seo.org/ave/avetoro-comun/
Aguilucho cenizo - Circus pygargus
Canto: Hembra y joven emiten un silbido fino, pii-ii, cuando reciben comida. La voz de alarma consiste en un chit-er-it-it-it rápido.
Dónde vive: En el mundo - El aguilucho cenizo es una especie de distribución euroasiática, que se extiende, si bien de forma discontinua, desde la Península Ibérica y el norte de Marruecos hasta el centro de Asia. Sus mejores poblaciones se encuentran en Rusia, mientras que los núcleos más numerosos en Europa occidental aparecen en Francia y España. No se han descrito subespecies.
En España - Como reproductor, el aguilucho cenizo se extiende por buena parte del territorio peninsular, pero resulta muy raro en la cornisa cantábrica, en buena parte de Levante y del sureste, así como en las regiones montañosas, donde se ausenta por completo a partir de los 1.200 metros de altitud. La zona comprendida entre la vertiente sur de la cordillera Cantábrica, incluida Galicia casi completa, y el sistema Central, así como el valle del Guadalquivir, es la que cuenta actualmente con una ocupación más homogénea. Cría ocasionalmente en Baleares, pero falta en Canarias, Ceuta y Melilla.
VU - Vulnerable: La especie se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
Presencia: De paso Estival Habitual
CAT / Esparver cendrós
GAL / Tartaraña cincenta
EUS / Mirotz urdina
ENG / Montagu's Harrier
Más información: https://seo.org/ave/aguilucho-cenizo/
Alzacola rojizo - Cercotrichas galactotes
CAT / Cuaenlairat
GAL / Solitario rubio
EUS / Buztantentea
ENG / Rufous-tailed Scrub Robin
EN - En Peligro: La especie se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Presencia: Estival Habitual
Canto: Parecido al de un zorzal, pero no muy elaborado, el canto se compone de melodías que con frecuencia se limitan a dos o tres trinos potentes y algo estridentes (truiit-rirt…, pui-rrrit). El reclamo de alarma o contacto consiste en un seco teck, teck, o bien en notas zumbantes (sseeep, tseeeet).
Dónde vive: En el mundo - El alzacola rojizo presenta distintas formas a lo largo de su rango de distribución. Se extiende por el norte de África, desde Marruecos hasta Egipto. Además penetra en el suroeste de Asia hasta Kazajistán, y en Europa se observa en el tercio sur de la Península Ibérica, el sur de los Balcanes, Grecia y Turquía.
En España - En España, se localiza principalmente en la parte baja del Guadiana, en la cuenca del río Guadalquivir y en el sureste semiárido (costas de Murcia y Almería). Existe otro núcleo poblacional importante en el norte de Cáceres. No está presente en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. En nuestro territorio se reconoce la subespecie galactotes.
Más información: https://seo.org/ave/alzacola-rojizo/
Vencejo - Apus apus
CAT / Falciot negre
GAL / Cirrio común
EUS / Sorbeltz arrunta
ENG / Common Swift
VU - Vulnerable: La especie se está enfrentando a un riesgo alto de extinción en estado silvestre.
Presencia: De paso Estival Habitual
Canto: Tiene una voz característica. Mientras vuela, sobre todo en los atardeceres de los meses más cálidos, emite repetidamente un chillido breve, monótono y agudo. Macho y hembra pronuncian sonidos distintos — suiií las hembras y sriií los machos—, que al proferirse conjuntamente dan lugar al canto típico de la especie. La voz es importante para distinguir a esta ave del vencejo pálido.
Dónde vive: En el mundo - El vencejo común ocupa como reproductor casi todo el Paleártico, excepto el Sáhara y los extremos norte y este de Asia. Inverna en África al sur del ecuador. Resulta muy común en toda su área de cría, y es el único vencejo presente en la mayor parte de Europa. Se han descrito dos subespecies: apus en la mitad oeste de su área de distribución, que es la presente en España, y pekinensis en la mitad oriental.
En España - Ocupa toda la Península Ibérica, las islas Baleares, Ceuta y Melilla, donde se encuentra ampliamente distribuido. Está presente de forma muy localizada en al menos cuatro islas del archipiélago canario.
Más información: https://seo.org/ave/vencejo-comun/
Codorniz común -Coturnix coturnix
CAT / Guatlla comuna
GAL / Paspallás común
EUS / Galeperra
ENG / Common Quail
EN - En Peligro: La especie se está enfrentando a un riesgo muy alto de extinción en estado silvestre.
Presencia: Estival Habitual
Canto: Los machos emiten un característico pas-pa-llás, silbido rápido, trisilábico y repetido rítmicamente. Además, el repertorio incluye carraspeos y maullidos en el cortejo.
Dónde vive: En el mundo - La codorniz común está ampliamente distribuida por todo el Paleártico, desde la Península Ibérica hasta el sureste asiático. Su límite septentrional lo marca el meridiano 60º, encontrándose ausente del norte de Rusia y de los países escandinavos. Por el sur se extiende por el norte de África y Oriente Medio, aunque existen poblaciones en el este y sur de África, Madagascar y algunas islas del océano Índico.
En España - Ocupa la práctica totalidad de la Península Ibérica, encontrándose ausente del área central de la Cordillera Cantábrica y de las zonas más secas del litoral levantino. Está presente en todas las islas de Baleares y Canarias. No se ha registrado como reproductora en Ceuta y Melilla.
Más información: https://seo.org/ave/codorniz-comun/