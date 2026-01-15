Cuidado: la estafa del paquete fantasma de SEUR que vacía cuentas bancarias vuelve con fuerza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Una peligrosa campaña de ciberestafa conocida como smishing está poniendo en alerta a miles de ciudadanos al suplantar de forma casi perfecta la identidad de la empresa de mensajería SEUR. Los delincuentes aprovechan el flujo masivo de envíos actuales para enviar mensajes de texto masivos alertando sobre una supuesta entrega suspendida debido a que falta el número de calle en la dirección de envío o por un impago de tasas aduaneras insignificantes que apenas superan el euro.

El mensaje fraudulento incluye un enlace que redirige a una página web diseñada meticulosamente para imitar el portal oficial de SEUR, donde se solicita al usuario que complete sus datos personales y, lo más grave, los datos de su tarjeta bancaria para realizar el supuesto pago pendiente. Al introducir esta información, la víctima no está gestionando un paquete, sino entregando las llaves de sus ahorros a los estafadores, quienes pueden realizar cargos no autorizados o incluso dar de alta servicios de suscripción premium sin consentimiento.

Las autoridades de ciberseguridad y la propia compañía han recordado que SEUR nunca solicita datos sensibles o pagos a través de enlaces directos en mensajes de texto que contengan faltas de ortografía o dominios web extraños. Para identificar el engaño, los expertos recomiendan fijarse en detalles como la ausencia de tildes, la redacción descuidada y, sobre todo, comprobar que la URL no coincide con la oficial, ya que los estafadores suelen utilizar nombres similares pero con extensiones sospechosas.

En caso de haber caído en la trampa y facilitado información bancaria, se recomienda contactar de inmediato con la entidad financiera para bloquear la tarjeta y denunciar los hechos ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. La prevención es la mejor herramienta, por lo que desconfiar de mensajes no solicitados y acceder siempre a través de los canales oficiales de seguimiento es fundamental para evitar ser la próxima víctima de este fraude digital.