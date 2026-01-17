Hoguera, fervudo y gochín en las coplas a San Antón en Botines

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Asociación San Francisco el Real Extramuros de la ciudad de León renueva la tradicional de «San Antón» coincidiendo en esta ocasión con el mismo día de su festividad.

Al pie del edificio de Gaudí, en este su año— volverá a arder la hoguera, en la que Manu Ferrero echará los Refranes del Santo, para continuar con las «Coplas a San Antón», que este año echará Ana Gaitero Alonso. La periodista de Diario de León será investida con la tradicional capa parda de la cofradía por su antecesor como mantenedor, el escritor Juan Pedro Aparicio.

Para espantar el frío, que se anuncia con fuerza, no faltará el vino fervudo y el tradicional sorteo del gochín, en forma de viandas, animará el ritual recuperado en el siglo XXI.