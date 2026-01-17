Una reliquia de San Juan Pablo II será expuesta en la parroquia de San Froilán

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Reliquia «ex sanguine» de San Juan Pablo II, propiedad de la CofradÌa Santo Sepulcro-Esperanza de la Vida, se expondrá al culto en la Parroquia de San Froilán, sede canónica de la CofradÌa, desde este domingo 18 de enero de 2026. La Reliquia, de primer grado, se colocará dentro de una caja relicario de seguridad, durante la celebración de la misa parroquial de las 13.00 h., previa firma del acuerdo de depósito. El obispo de León, Luis Ángel de las Heras, preside el acto.