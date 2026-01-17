El repaso de las mujeres a San Antón desde León

La periodista Ana Gaitero, primera mujer en glosar las coplas a San Antón en León, recordó este sábado a las leonesas, de modo especial, y a su madre, Josefa, en particular, su primera transmisora de la tradición oral. Al pie del edificio de Gaudí, donde no faltó el vino fervudo y el tradicional sorteo del gochín en forma de viandas, Gaitero reclamó al santo «poner fin a los tiempos sin mujeres en el poder», acabar con «las violencias machistas y los viles asesinatos», «la misoginia, el acoso y las violaciones», tomando como hilo conductor el 900 aniversario, el próximo 8 de marzo, de la muerte de la reina Urraca.

En nombre de Urraca reina,

aunque ella rey se decía

para hacer valer su corona,

Te pido por las mujeres

leonesas y de cualquier mapa.

Las machistas violencias deben cesar

y los viles asesinatos acabar.

El acoso y la misoginia para la historia

han de quedar.

Y sobre las losas de esta acera

donde hoy nos abriga tu hoguera

plantaremos la bandera del fin de los Lunes sin Sol.

La periodista del Diario de León recordó que aunque es la primera en glosar las coplas en León, la primera mayordoma de cofradía de San Antón fue elegida en 2012 en Laguna de Negrillos: «La señora Severina fue la dama, después de 500 años de mujeres sin poder». Las coplas repasaron la actualidad con la inminente manifestación por el tren de Feve, la llegada de una fábrica de drones y el año Gaudí, sin olvidar los incendios que «chamuscaron» la provincia y encisnaron los ánimos el pasado verano. Aprovechó para reivindicar el papel de la trashumancia y de las ovejas en prevenir el fuego y propagar la biodiversidad por las cañadas.

Oh, glorioso San Antón

Que se ensalce la trashumancia

y a sus pastores y rebaños se defienda a ultranza.

Como hija de pastor,

te lo digo muy sincera y también de corazón:

Las ovejas con su diente

limpian monte y rastrojeras

y reparten las semillas

por cañadas y cordeles.

Con su lana nos abrigan

de forma muy natural

de su leche y buenas manos

buenos quesos que nos dan.

Como manda la tradición, los animales domésticos y el gochín que acompaña al santo en sus estampas, atravesaron las coplas. «Pido por ellos y por agricultores, ganaderos y hortelanos que enfrentan crisis por enfermedades y el envite de Mercosur, que no es comercio justo».

Gaitero desea que el homenaje a las mascotas, «que nos dan su compañía y un cariño sin fin», sea el contrapunto al deseo de que «se extingan la bestia anaranjada y los lobos tan salvajes que matan a niños palestinos, oprimen a mujeres afganas, masacran a los iraníes y a la población de Ucrania y matan a blancos, negros y latinos en los Estados Unidos».

La periodista repasó la extensa y singular devoción popular que hay en los pueblos de León hacia San Antonio Abad, «cristiano de Egipto de la época de la romanización, precursor de los eremitas del desierto e inspirador de la fundación de numerosos hospitales, incluido el más importante que hubo en la ciudad de León durante siglos, que lleva su nombre». San Antón sobrevive a los tiempos y a la modernidad. «En Villeza este año le cantarán los refranes subidos a lomos de un burro hijo de la IA, a falta de pollinos locales».

Aunque el refranero manda que «hasta San Antón, Pascuas son», Gaitero defendíço que la fiesta continúe «pues también dice el refrán que: ‘Después de San Antón, carnestolendas son».

En el tradicional acto, organizado por la Asociación San Francisco el Real Extramuros, Manu Ferrero echó los refranes del Santo, acompañado de la música y bailes del Colectivo Xeitu.

Este domingo, en la Parroquia de San Marcelo, la Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración y del Silencio, antes de la misa de las 13.00 horas, dará las vueltas a la iglesia con la imagen del Santo y, tras la misa, participará en la bendición de mascotas en la que cooperan las Protectoras de Animales y Plantas.