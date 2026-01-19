En el momento crucial para los niños

Publicado por Cristina Fanjul León Creado: Actualizado:

La educación de los hijos comienza mucho antes de que aparezcan los primeros conflictos o decisiones importantes. Con esta premisa se presenta la charla ¿Cómo soñáis a vuestros hijos? El final depende del principio, un encuentro formativo dirigido a padres y madres que desean reflexionar sobre el sentido profundo de la educación familiar y el impacto de las primeras decisiones educativas en el futuro de sus hijos.

El acto tendrá lugar en Tamaral (Alcázar de Toledo, 4-2º) el viernes 23 de enero a las 18.30 horas, y se enmarca dentro de las actividades de formación para familias impulsadas por distintas entidades comprometidas con la educación y el acompañamiento familiar. Además, la organización ofrece servicio de guardería para facilitar la asistencia de las familias.

Una charla para pensar la educación a largo plazo

La sesión propone una pregunta tan sencilla como decisiva: ¿Cómo imaginamos a nuestros hijos cuando sean adultos? A partir de ahí, la charla invita a comprender que el modo en que se educa en los primeros años —valores, hábitos, límites y ejemplo— condiciona de manera directa el resultado final. Lejos de fórmulas rápidas, el enfoque se centra en ayudar a los padres a tomar conciencia de su papel insustituible como primeros educadores, reforzando la idea de que educar es un proceso coherente y sostenido en el tiempo.

Ricardo Gay, una vida dedicada a la familia

El responsable de la charla es Ricardo Gay, educador y asesor familiar con más de 40 años de experiencia en el acompañamiento de matrimonios, padres y jóvenes. A lo largo de su trayectoria profesional ha trabajado estrechamente con familias, centros educativos y asociaciones, ayudando a mejorar la comunicación familiar y a fortalecer los vínculos entre padres e hijos.

Su labor se ha caracterizado por un enfoque práctico, cercano y profundamente humano, basado en la experiencia directa y en el conocimiento de las dificultades reales a las que se enfrentan las familias hoy. Ricardo Gay destaca por su capacidad para conectar con los asistentes y ofrecer orientaciones claras, realistas y aplicables al día a día. La charla cuenta con el respaldo de diversas entidades vinculadas a la formación y el apoyo a las familias, entre ellas CESFA (Inspiring Families), la Asociación C. Tamaral Joven y León Joven, que trabajan de forma coordinada para promover espacios de reflexión y crecimiento personal y familiar.

Esta iniciativa se presenta como una oportunidad para detenerse, reflexionar y compartir inquietudes con otros padres que buscan educar con sentido y coherencia. La charla está abierta a todas las familias interesadas en profundizar en su papel educativo y en construir, desde hoy, el futuro que desean para sus hijos.