Gala solidaria e inclusiva de Rumballet a favor de Amidown el 25 de enero

La ciudad de León tiene una cita ineludible el domingo 25 de enero a las 18:00 en el Palacio de los Deportes de León. La escuela de Baile Rumballet organiza su tradicional Gala Benéfica a favor de Amidown.

La colaboración entre la Academia de Baile Rumballet y Down León Amidown se remonta al año 2008 y se inició con clases de baile en las instalaciones de la asociación. La primera Gala Benéfica se llevó a cabo en el año 2009 y ya es una cita ineludible tanto para lo miembros de la academia como para los miembros de la asociación.

En esta Gala participan los alumnos de la escuela en León y en el municipio de Valverde de la Virgen, incluidos los alumnos de Amidown que reciben clases semanales de baile.

Desde Down León Amidown agradecen a la Escuela de Baile Rumballet su continúa e inestimable colaboración con la asociación y con las personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual atendidas. Así como a todos los participantes en esta Gala en la que baile e inclusión amenizan una tarde especialmente solidaria.

Esta Gala, también es posible gracias a la inestimable colaboración del Ayuntamiento de León, por la cesión de las instalaciones. En la misma colaboran también el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen y Pablo Gutiérrez Fotografía.

Las entradas pueden conseguirse en Rumballet, Plaza Puerta del Castillo, (a partir de las 18:30 a 21:00) o en Amidown C/ San Antonio s/n (Grupo Escolar Cervantes), de 08:00 a 14:30 y de 16:30 a 19:30 y el mismo día de la Gala en la taquilla del Palacio de los Deportes. El precio de la entrada es de 8 euros. (menores de 3 años la entrada es gratuita).

