Gala solidaria e inclusiva de Rumballet a favor de Amidown el 25 de enero

Participan alumnos de la escuela en León y de Valverde de la Virgen, incluidos los de Amidown

Integrantes de Soul Fighters de la escuela de baile Rumballet durante una actuación.

La ciudad de León tiene una cita ineludible el domingo 25 de enero a las 18:00 en el Palacio de los Deportes de León. La escuela de Baile Rumballet organiza su tradicional Gala Benéfica a favor de Amidown.

La colaboración entre la Academia de Baile Rumballet y Down León Amidown se remonta al año 2008 y se inició con clases de baile en las instalaciones de la asociación. La primera Gala Benéfica se llevó a cabo en el año 2009 y ya es una cita ineludible tanto para lo miembros de la academia como para los miembros de la asociación.

En esta Gala participan los alumnos de la escuela en León y en el municipio de Valverde de la Virgen, incluidos los alumnos de Amidown que reciben clases semanales de baile.

Desde Down León Amidown agradecen a la Escuela de Baile Rumballet su continúa e inestimable colaboración con la asociación y con las personas con síndrome de Down y/o discapacidad intelectual atendidas. Así como a todos los participantes en esta Gala en la que baile e inclusión amenizan una tarde especialmente solidaria.

Esta Gala, también es posible gracias a la inestimable colaboración del Ayuntamiento de León, por la cesión de las instalaciones. En la misma colaboran también el Ayuntamiento de Valverde de la Virgen y Pablo Gutiérrez Fotografía.

Las entradas pueden conseguirse en Rumballet, Plaza Puerta del Castillo, (a partir de las 18:30 a 21:00) o en Amidown C/ San Antonio s/n (Grupo Escolar Cervantes), de 08:00 a 14:30 y de 16:30 a 19:30 y el mismo día de la Gala en la taquilla del Palacio de los Deportes. El precio de la entrada es de 8 euros. (menores de 3 años la entrada es gratuita).

