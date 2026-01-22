El BOE lo confirma: la bombona de butano sube de precio y esto es lo que pagarás desde esta semana

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El precio de la clásica bombona de butano vuelve a cambiar. Y aunque el ajuste es mínimo, marca el fin de la estabilidad que había durado desde noviembre. A partir de este martes 21 de enero, el coste máximo de la bombona de 12,5 kilos será de 15,58 euros, lo que supone un aumento del 0,7% frente a los 15,46 euros anteriores.

La revisión, publicada en el Boletín Oficial del Estado y efectiva desde ya, se aplica en toda España, incluyendo León, donde este tipo de suministro sigue siendo esencial, sobre todo en zonas rurales o municipios que no están conectados a la red de gas natural.

Cómo se calcula el precio del butano y por qué sube

El precio de los gases licuados del petróleo (GLP) envasados, como el butano, está regulado por el Estado y se revisa cada dos meses. El calendario es fijo: cada tercer martes de mes impar, el Ministerio para la Transición Ecológica publica la nueva tarifa a través de una resolución oficial.

En esta ocasión, el ligero repunte se debe principalmente al encarecimiento del transporte marítimo, que ha subido un 5,1%, y al alza de las materias primas, con un incremento del 3,8%. A eso se suma un pequeño efecto por la depreciación del euro frente al dólar (un 0,4% menos favorable).

Lo interesante es que el sistema de revisión está diseñado para evitar vaivenes bruscos. Si el cálculo supera un 5% (al alza o a la baja), el exceso se guarda para futuras actualizaciones. Es decir, aunque la fórmula arrojase un cambio mayor, solo se aplica ese máximo permitido, lo que da cierta estabilidad a los consumidores.

Qué significa esto para los hogares

Aunque el aumento es moderado, llega en pleno invierno, cuando el consumo de butano se dispara en muchos hogares, especialmente aquellos que dependen de estufas o calentadores que funcionan con este combustible. En comunidades como Castilla y León, donde el gas canalizado no siempre está disponible, el impacto del precio del butano sigue siendo una preocupación recurrente.

El nuevo precio estará vigente hasta marzo, cuando se llevará a cabo la próxima revisión bimestral. Y aunque nadie espera subidas drásticas, todo dependerá de cómo evolucionen los costes internacionales y el tipo de cambio. Por ahora, tocará ajustar un poco más el presupuesto doméstico.