Referentes en divulgación científica se citan en la ULE

Referentes nacionales en divulgación científica se darán cita en la Universidad de León (ULE) para fomentar una comunicación clara y rigurosa de la investigación en el marco de las III Jornadas de Divulgación Científica que se celebrarán entre los días 2 y 4 de febrero en el Ateneo El Albéitar y la Facultad de Veterinaria.

La jornada, organizada por la Unidad de Cultura Científica y de la Innovación (UCC+i), en colaboración con la Fundación General de la Universidad y de la Empresa (Fgulem), vuelve a convertir la Facultad de Veterinaria en el «epicentro» de la divulgación científica, con un programa que combina ponencias de alto nivel, debate y participación del personal investigador.

La apertura oficial tendrá lugar el martes día 2 de febrero a las 19.00 horas en el Ateneo Cultural el Albéitar con la presentación de Inmunidad en Forma. Conoce y entrena tus defensas, el último libro del inmunólogo y catedrático Alfredo Corell, uno de los divulgadores científicos más reconocidos de España.

Corell será el encargado de abrir la programación científica el martes día 3 de febrero, tras el acto inaugural que tendrá lugar a las 10.00 horas en el Paraninfo de la Facultad de Veterinaria, con la ponencia 'La fuerza y el lado oscuro de la comunicación científica en medios y redes'. A las 11.15 horas, intervendrá la arqueóloga Marga Sánchez, con la charla Contar la (pre)historia de las mujeres: algunas experiencias de divulgación científica, en la que abordará distintas iniciativas y enfoques para visibilizar el papel de las mujeres en la Prehistoria desde la divulgación científica. La jornada continuará a las 12.45 horas con la conferencia Cómo divulgar ciencia en tiempos ultramodernos. El reto de humanizar frente a la IA a cargo de Lorena Sánchez, periodista científica y especialista en comunicación La mañana concluirá con una mesa redonda que permitirá el intercambio de ideas y el debate entre ponentes y público asistente. Por la tarde el Ateneo El Albéitar acogerá la presentación del libro 'Lo que el cuerpo nos cuenta' de Marga Sánchez, en un acto que permitirá profundizar en su trabajo y en una mirada contemporánea sobre la Prehistoria. La segunda jornada, que se celebrará el 4 de febrero, arrancará a las 09.30 horas con la ponencia La importancia de la divulgación científica en la promoción de la estrategia One Health, a cargo de la doctora Elisa Pérez, veterinaria y viróloga del INIA-CSIC.