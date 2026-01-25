Música y danza para la integración en León
La ciudad de León tuvo este domingo una cita ineludible en el Palacio de los Deportes de León. La escuela de Baile Rumballet organizó su tradicional Gala Benéfica a favor de Amidown, en la que participaron una veintena de personas de la asociación la asociación de León. La colaboración entre la Academia de Baile Rumballet y Down León Amidown se remonta al año 2008 y se inició con clases de baile en las instalaciones de la asociación. Salsa, bachata, merengue, sevillanas, tango, pasodoble y flamenco, danza moderna... una la variedad de ritmos que dominan los chicos y chicas de Amidown.