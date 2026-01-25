Música y danza para la integración en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La ciudad de León tuvo este domingo una cita ineludible en el Palacio de los Deportes de León. La escuela de Baile Rumballet organizó su tradicional Gala Benéfica a favor de Amidown, en la que participaron una veintena de personas de la asociación la asociación de León. La colaboración entre la Academia de Baile Rumballet y Down León Amidown se remonta al año 2008 y se inició con clases de baile en las instalaciones de la asociación. Salsa, bachata, merengue, sevillanas, tango, pasodoble y flamenco, danza moderna... una la variedad de ritmos que dominan los chicos y chicas de Amidown.