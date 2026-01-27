Las diócesis de León y Astorga debaten la IA

Las instituciones académicas de las Diócesis de León y Astorga, el Instituto Superior de Teología de Astorga y León, la Escuela de Formación Teológico-Pastoral Beato Antero Mateo y la Escuela Universitaria de Trabajo Social Nuestra Señora del Camino, celebrarán el miércoles, 28 de enero, la fiesta de Santo Tomás de Aquino, patrono de las enseñanzas medias y universitarias, con una eucaristía y una conferencia sobre Inteligencia Artificial.

Las actividades organizadas por la Diócesis, que además abrirán la segunda etapa del curso dentro del Ciclo de Formación Permanente, tendrán como acto central la conferencia «Inteligencia Artificial-IA: ¿la dignidad humana en cuestión?», que pronunciará el catedrático de la Universitat de València, Vicente Bellver Capella.

La actividad comenzará a las 19 horas en la Capilla del Seminario Mayor San Froilán con una celebración eucarística que presidirá el obispo de León y moderador del ISTAL este curso, Luis Ángel de las Heras.

A continuación, a las 20.00 horas, en el Salón de Actos del Museo Diocesano y de Semana Santa, se desarrollará el acto académico abierto al público, con entrada libre hasta completar aforo, en el que el catedrático de la Universitat de València Vicente Bellver Capella disertará sobre el tema «Inteligencia Artificial-IA: ¿la dignidad humana en cuestión?».

El profesor Vicente Bellver Capella es catedrático de Filosofía del Derecho y Filosofía. En la actualidad es director del Departamento de Filosofía del Derecho y Política en la Universitat de València.