Salma Rodríguez: "Mi tío Urbano, que murió por la ELA, es mi mayor ejemplo de superación y valentía"

Brianeitor, en el centro, junto a Nino Redruello y Fátima Martínez, antes de la gala de Lo Que De Verdad Importa.ÁNGELOPEZ

Tres historias increíbles y dos espíritus especiales flotaron en la apertura del quinto congreso Lo Que De Verdad Importa en León. La música y el sentido recuerdo de Salma Rodríguez, leonesa que participó en La Voz Kiss, de su tío y padrino, recientemente fallecido, abrió el telón a las tres historias de coraje, esfuerzo y gratitud que confluyeron en la jornada ante 700 escolares procedentes de una docena de colegios de León y Asturias.

"Quiero dedicar mi actuación a mi tío y padrino Urbano González, que falleció por la ELA, y es el mayor ejemplo de superación y valentía que he tenido", apuntó.

La joven cantante interpretó retazos de las canciones Sky full off stars, de Cold Play, Darte un beso, de Prince Royce y Rayando el sol, de Maná, acompañada a la guitarra de Juan Rubio, otra joven promesa de la música leonesa más joven que toca versiones en el grupo local Ciudad tributo.

Salma Rodríguez ha tenido que superar miedos para perseguir su sueño. "Tenía mucho miedo y en mi familia me animaron a que me presentara a algún casting. Fue increíble que pudiera participar en La Voz Kiss", apuntó. Y es que, como señaló la presentadora de la gala, "detrás de los miedos hay cosas muy bonitas por descubrir.

La directora de la fundación Cepa González Díez, Nuria Alonso, recordó a otra persona muy especial que se fue el año pasado, el patrono Pablo González. "Queremos dedicarle este congreso a él, allí donde esté", enfatizó al destacar la importancia que tenía para él este congreso dirigido a los jóvenes y el valor que la fundación da a la educación para cambiar vidas.

Alonso animó a los jóvenes a dejar huella y ayudar a las personas que no pueden ir al mismo ritmo y puso como ejemplo a esa juventud que salió a colaborar en la limpieza de calles tras la Dana y a Julio, el joven de 16 años, que se desvivió hace unos días para socorrer a las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz.

"Vamos a escuchar a tres ponentes con historias muy distintas, pero con una raíz común: la superación". La directora de Cepa reivindicó una sociedad que "invierte en sus jóvenes y les ofrece una educación". En esta línea, la fundación Cepa apuesta desde 2012, en colaboración con la Universidad de León, por apoyar a estudiantes que no tienen suficientes recursos para estudiar y despuntan por sus expedientes académicos, además de otro convenio reciente con la Universidad Pontificia de Comillas para alumnado de 2º de Bachillerato. "No descartéis poder estudiar donde queráis por falta de recursos económicos", resaltó.

El alcalde de León, José Antonio Diez, señaló que el congreso Lo Que De Verdad Importa es una "oportunidad única para algo tan importante como es aprender a escuchar y empatizar" porque "nadie está libre absolutamente de nada". El regidor comentó a los jóvenes que el miedo se puede afrontar de dos maneras: "Irte hacia atrás o todo lo contrario, ir hacia delante".

En este sentido, apuntó que León es "una ciudad ideal" que trabaja por la juventud, creando "una ciudad de oportunidades, de futuro y de talento". "Fácil no hay nada, pero nada es imposible", remarcó. Para finalizar, apuntó que su objetivo principal como regidor son las personas: "Que mis vecinos sean lo más felices posible y también responsables".

Brian Albacete Oliver, el joven almeriense de 23 años que sufre displasia muscular degenerativa, fue el encargado de abrir el turno a las increíbles historias de superación que sumergieron al público en vidas difíciles que se han repuesto a las dificultades con su coraje y la ayuda de su entorno.

Brian, que se ha hecho famoso como Brianeitor saltando del prime time de los videojuegos a ser el protagonista de la película Campeonex, por la que fue nominado a los Goya como actor revelación, nació como un niño normal y sano. El primer golpe de su vida no fue su enfermedad, que le diagnosticaron con dos meses de edad, sino la temprana muerte de su madre, Conchi, a los 15 días de nacer él por un derrame cerebral a causa del esfuerzo del parto.

"Voy a cumplir 24 años y mi madre murió con 22", apuntó Brian al señalar que "he tenido el privilegio de vivir más que mi madre" a pesar de la enfermedad que padece. El papel de su padre, que se tuvo que hacer cargo en solitario de su crianza y educación con 23 años, ha sido fundamental. "He sido muy feliz y sigo siendo feliz porque han normalizado mi enfermedad", explicó.

A los cuatro años de edad, la enfermedad ya le impidió andar y tuvo su primera silla eléctrica. Fue uno de los grandes acontecimientos de su vida. "Me he adaptado a lo que tenía", aunque también, admitió, "he sido muy cabezón en la adolescencia" y en muchas ocasiones no siguió los consejos de su padre: "Ojalá vosotros hagáis caso a vuestros padres y madres antes que yo", recalcó.