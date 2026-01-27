Tres historias de coraje, esfuerzo y gratitud ante 700 jóvenes leoneses

Las historias de campeones se escriben con esfuerzo, coraje y gratitud. El youtuber Brianeitor, el empresario Nino Redruello y Fabiola Martínez, creadora de la fundación Kike Osborne para ayudar a familias con hijos e hijas con discapacidad no tienen nada que ver entre sí, pero comparten lo que de verdad importa.

Sus tres testimonios hilan el congreso de la Fundación Lo Que De Verdad Importa que recala por quinto año consecutivo en el Auditorio de León para sembrar la semilla entre los más de 700 jóvenes, leoneses y asturianos, que acuden al evento a partir de las 9.30 horas.

Brian Albacete Oliver, Brianeitor, es joven con atrofia muscular degenerativa que apenas salía de su casa. Mientras su enfermedad avanzaba y limitaba la movilidad de sus brazos hasta reducirla a la palma de las manos y los dedos —nunca ha podido andar— volcaba su vida en los videojuegos.

Se convirtió en un as de esta afición que comparten muchos jóvenes de su generación y cuando llegaron las redes sociales un amigo le animó a compartir sus destrezas. La aldea digital ha ampliado su mundo hasta donde nunca había imaginado.

La quinta edición de Lo Que De Verdad Importa llega a León en alianza con la Fundación Cepa y el Ayuntamiento

Brianeitor tiene tres millones de seguidores en redes sociales, dos millones en Tik Tok, inspiró la película Campeonex (segunda parte de Campeones), con la que fue nominado a un Goya, y paralelamente grabaron su historia en el documental ‘La vida de Brianeitor’. Brianeitor, asegura, «no es un personaje, es una persona, soy yo», apostilla.

Si hubiera que poner el estado de Nino Redruello en una red social sin duda sería el de ‘estoy agradecido’. Este empresario de 47 años es la cuarta generación de un pastor de Luarca que hacía la trashumancia entre Asturias y León y un buen día ‘plantó’ a las vacas y a las cabras y se plantó en el corazón de Madrid para abrir una taberna.

La Estrecha fue el germen de La Ancha, un grupo hostelero que agrupa la docena de establecimientos hosteleros en Madrid, Barcelona, Andorra y Lisboa que dirige Redruello.

Con este legado familiar, asegura, la vida se lo ha puesto «más fácil» que a quienes empiezan de cero. Pero las cosas no se las han dado hechas. Se especializó en cocina y trabajó con Ferrán Adriá en El Bulli, le echaron de hoteles y restaurantes y puso al límite su esfuerzo en un restaurante Michelin en Londres. «Fui capaz de entender lo que es el esfuerzo y aprender cómo funciona; es muy agradecido». Es lo que quiere transmitir a los jóvenes que le escucharán esta mañana en Lo Que De Verdad Importa.

La vida de Fabiola Martínez cambió cuando rompió el silencio de diez años de abusos sexuales en su infancia. Detrás de la madre coraje que mucha gente veía en la mujer que, junto con su exmarido, Bertín Osborne, puso en marcha una fundación para ayudar a familias con hijos e hijas con discapacidad había una niña herida. «Cuando me separé viví un huracán emocional y salieron cosas que creía olvidadas como los abusos sexuales que sufrí desde los 5 a los 15 años», sin que su entorno supiera protegerla.

Como hizo cuando nació su hijo Kike nació con una discapacidad, su actitud fue «remangarme» y buscar qué hacer. «Podía haber sido una persona que se victimizara toda la vida o hacer lo que hice, y eso no me quita ser víctima», señala sobre el momento en que decidió hacer público el abuso y ayudar a otras personas con su ejemplo.