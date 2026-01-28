Barbacid cura el cáncer de páncreas en ratones

Publicado por Alfonso Torices Madrid Creado: Actualizado:

El equipo de Mariano Barbacid, experto mundial en oncología molecular, ha diseñado una terapia que podría ser en un futuro cercano la primera cura contra el cáncer de páncreas en humanos, el tipo de tumor que, actualmente, tiene la más baja tasa de supervivencia. El director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) anunció ayer que, después de una década de trabajo, que ha contado con la financiación de la Fundación CRIS Contra el Cáncer, ha logrado curar el adenocarcinoma ductal, la forma más común de cáncer de páncreas, en ratones. Es la primera vez que un tratamiento farmacológico logra hacer desaparecer por completo este tipo de tumores en modelos animales, que lo hace de una forma muy duradera y que, además, lo consigue sin causarles efectos secundarios por la toxicidad de los fármacos e inaugurando así una estrategia que sería posible trasladar a los humanos.

«Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales. Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor», explicó el propio Barbacid, que, no obstante, pidió «prudencia» y «no echar las campanas al vuelo». Justificó su llamamiento a la prudencia cuando estimó que el ensayo clínico con el que se podría comprobar si la estrategia médica que han descubierto puede también frenar o incluso curar este tumor en humanos no se podrá poner en marcha antes de tres años. Tiempo al que habría que sumar la propia duración de las investigaciones antes de saber si hay una solución que pueda ser efectiva y autorizada para el uso hospitalario en pacientes.

El hallazgo sería providencial si puede trasladarse a pacientes, ya que, hoy, el cáncer de páncreas tiene una supervivencia de solo el 5% a los cinco años del diagnóstico porque no cuenta con tratamiento alguno. Solo es curable mediante una drástica cirugía en los casos en que el tumor está completamente localizado (sin metástasis). Solo existe la quimioterapia como procedimiento paliativo. El factor que provoca la altísima mortalidad es que este cáncer no avisa, por lo que sobre el 85% de los adenocarcinomas se detectan ya en estado avanzado, sin posibilidad de solución quirúrgica. El tratamiento con el que Barbacid ha logrado curar el cáncer de páncreas en ratones es una triple combinación farmacológica que ataca tres dianas. Actúa al tiempo contra el oncogén KRAS, la mutación que suele estar en el origen de la mayoría de adenocarcinomas, y contra las proteínas EGFR y STAT3, tuteladas por KRAS y vinculadas al crecimiento y resistencia de las células tumorales.