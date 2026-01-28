Manuel García Gómez ingresa en la Academia de Ciencias Veterinarias de Castilla y León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Manuel García Gómez ingresa esta tarde en la Academia Veterinaria de Castilla y León en el acto programado a las 18.30 horas en el salón de grados Gordón Ordás de El Albéitar. El veterinario vallisoletano, egresado de la Facultad de Veterinaria de la Universidad de León, tomará posesión como académico correspondiente con el discurso 'El control veterinario en fronteras: Una sola salud en un mundo globalizado».

La académica de número Olga Mínguez será la encargada de realizar la laudatio y presentación del nuevo miembro de la sociedad. Manuel García Gómez ha trabajado en el campo de la salud pública y fue galardonado con el premio del Colegio de Veterinarios de Valladolid en 2024.

La condición de académico se adquiere mediante la elección y posterior toma de posesión con arreglo a lo previsto, para las distintas categorías de Académicos, en los Estatutos y, en su caso, en el Reglamento de régimen interior que se apruebe para su aplicación. La vinculación con Castilla y León es uno de los requisitos de ingreso en esta academia.