El último anuncio de la DGT: qué es la V-27, para qué sirve y si es de uso obligatorio

La Dirección General de Tráfico ha dado un paso definitivo hacia la digitalización total de nuestras carreteras con la llegada de la señal V-27, un concepto que está generando tanta curiosidad como confusión. A diferencia de lo que muchos conductores piensan, no se trata de un objeto físico que debas comprar o llevar en la guantera, sino de un aviso virtual. Este sistema, bautizado como el "triángulo virtual", es en realidad un icono que aparece en el cuadro de instrumentos o en la pantalla de infoentretenimiento de los coches más modernos para advertirnos de un peligro inminente antes incluso de que sea visible para nuestros ojos.

Su funcionamiento parece sacado de una película de ciencia ficción pero es ya una realidad gracias a la plataforma DGT 3.0. Cuando un vehículo se detiene en la carretera por una avería o accidente y activa su baliza V-16 conectada, esta envía automáticamente su ubicación a la nube de Tráfico. En ese instante, la señal V-27 se despliega como un aviso digital en el resto de vehículos conectados que circulan hacia ese punto. Sirve, por tanto, como un sistema de alerta temprana que permite al conductor reducir la velocidad o cambiar de carril con mucha más antelación de la que permitiría ver un triángulo de plástico o una luz en el horizonte.

Respecto a su obligatoriedad, existe un matiz crucial que conviene aclarar para evitar multas o compras innecesarias. Mientras que la baliza V-16 conectada ha pasado a ser el único elemento legal obligatorio para señalizar una parada de emergencia desde este 1 de enero de 2026, la señal V-27 es totalmente voluntaria. No tienes que instalar nada ni pagar una suscripción; simplemente, si tu coche cuenta con la tecnología de conectividad necesaria, empezará a mostrarte estas alertas de forma automática. Es un servicio gratuito de seguridad que depende exclusivamente de la capacidad tecnológica de tu vehículo y de su conexión con el Punto de Acceso Nacional de Tráfico.

En definitiva, la V-27 no llega para sustituir a la luz de emergencia, sino para complementarla en este nuevo ecosistema de movilidad inteligente. Si tu coche es antiguo y no tiene pantalla o conexión a internet, seguirás dependiendo visualmente de la baliza V-16 del coche accidentado, pero si conduces un modelo de última generación, este triángulo virtual te servirá como un ángel de la guarda digital. La DGT espera que, con la renovación del parque automovilístico, esta señal se convierta en el estándar de seguridad que termine por eliminar los atropellos en carretera durante las paradas de emergencia.