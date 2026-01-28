¿Qué foto captó Hubble el día que naciste? Descúbrelo aquí

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

¿Qué observó el Hubble el día de tu cumpleaños? La NASA crea una web para conocer cuál ha sido la imagen más importante que ha captado el telescopio Hubble el día de tu cumpleaños.

Para hacerlo, solo debes ingresar en su web, indicar la fecha del cumpleaños y darle a seguir.

El Hubble explora el universo las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso significa que ha observado fascinantes maravillas cósmicas todos los días del año, incluso en tu cumpleaños.