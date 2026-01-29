El León gastronómico se lanza en Madrid Fusión

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Posicionar la ciudad de León como destino gastronómico, mostrar la experiencia y el talento leonés en el sector de la gastronomía y fidelizar el turismo son los objetivos del Ayuntamiento de León en la Feria Madrid Fusión 2026, foro en el que participa de la mano de Saborea España. Esta feria se celebra en Ifema, Madrid, desde lunes 26 hasta este miércoles.

León participa en esta feria gastronómica por sexta vez desde la entrada en el Club de Producto Saborea España, con el acento en el turismo gastronómico como elemento decisor y motivacional a la hora de elegir un destino. Saborea España, que cumple diez años en Madrid Fusión, engloba dieciséis destinos, entre ellos León, A Coruña, Burgos, Cambrils, Ciudad Real, Cullera, Dènia, Fuerteventura, Gandía, La Palma, Lanzarote, León, Segovia, Sevilla, Tenerife, Valladolid, Vinaròs y Zaragoza.

A través de ellos trabaja para crear, ofrecer y comercializar la experiencia gastronómica en el sector turístico a la vez que se posiciona como emblema del turismo gastronómico nacional e internacional.

León tiene como objetivo en Madrid Fusión buscar la personalización del producto con el destino, su diferenciación y la propia identidad, lo que posibilita una mejora en el posicionamiento dentro del turismo gastronómico, arraigo con el turista a través de valores intangibles y experienciales que mejoran la fidelización con el destino.