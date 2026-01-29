Alerta de seguridad: Cuidado con el nuevo fraude por SMS que suplanta a SEUR

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Oficina de Seguridad del Internauta y diversas autoridades han detectado una nueva oleada de estafas mediante la técnica conocida como smishing, donde los delincuentes se hacen pasar por la empresa de mensajería SEUR. En este engaño, el usuario recibe un mensaje de texto en su teléfono móvil informándole de un supuesto error en la entrega de un paquete debido a que faltan datos en la dirección de envío o a que el número de portal es incorrecto.

El mensaje incluye un enlace que redirige a una página web visualmente idéntica a la oficial de SEUR, diseñada minuciosamente para ganarse la confianza de la víctima. Una vez en el sitio fraudulento, se solicita al usuario que actualice su información personal y que realice un pequeño pago, generalmente inferior a dos euros, bajo el pretexto de gastos de reenvío o gestión aduanera. Este paso es el momento crítico donde los estafadores obtienen los datos de la tarjeta bancaria del usuario.

Es fundamental recordar que las empresas de transporte nunca solicitan pagos adicionales ni datos sensibles a través de enlaces directos por SMS. Los expertos recomiendan no pinchar nunca en los enlaces que acompañen a este tipo de mensajes y, en caso de duda, acceder directamente a la aplicación oficial o a la página web de la empresa escribiendo la dirección manualmente en el navegador para verificar el estado real de cualquier envío pendiente.

Si ya has introducido tus datos en el enlace sospechoso, debes ponerte en contacto de inmediato con tu entidad bancaria para bloquear la tarjeta y vigilar tus movimientos en los próximos días. También es aconsejable denunciar el intento de fraude ante las fuerzas de seguridad para ayudar a rastrear estas campañas y evitar que más personas caigan en la trampa de los ciberdelincuentes.